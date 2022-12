Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma, introducendo nuove funzioni e risolvendo i vari bug riscontrati e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’app dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.22.25.20.

Le novità della versione 2.22.25.20 di WhatsApp Beta per Android

Nei giorni scorsi è emerso che tra le novità in arrivo vi è anche una scheda di presentazione relativa alla protezione garantita per le foto e i video che possono essere visualizzati soltanto una volta ma, a quanto pare, gli sviluppatori hanno in programma di introdurre anche la possibilità di inviare un altro contenuto di questo tipo: ci riferiamo ai messaggi di testo.

Così come viene mostrato da questo screenshot, gli utenti visualizzeranno un nuovo pulsante speciale posizionato accanto alla barra della chat (c’è un simbolo di un lucchetto all’interno del pulsante e significa che si sta inviando un messaggio che potrà essere visualizzato soltanto una volta).

In pratica, se si utilizza questo tipo di messaggio il suo destinatario potrà leggerlo solo una volta e subito dopo scomparirà e non potrà più essere recuperato.

Dato che questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo, il suo layout e il pulsante di invio potrebbero essere modificati prima del rilascio.

Questo sistema di invio dei messaggi potrebbe rivelarsi molto utile quando si devono condividere informazioni importanti e si desidera eliminarle immediatamente dal telefono del destinatario per una maggiore privacy e ciò soprattutto se sarà implementata anche la protezione dagli screenshot (come per le foto e i video).

Al momento non vi sono informazioni su quando questa novità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare la versione 2.22.25.20 di WhatsApp Beta per Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero provare lo stesso in anteprima tale nuova versione dell’app di messaggistica istantanea hanno la possibilità di farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

