WhatsApp avrà i propri carrelli, così come ogni servizio di e-commerce; la novità per l’app di messaggistica di Facebook arriva per incentivare l’utilizzo del servizio anche per effettuare acquisti, verso aziende che sfruttano l’account Business.

WhatsApp Business introduce i carrelli per lo shopping

Aprendo la chat o il profilo dell’utente da cui vogliamo acquistare qualcosa, sarà possibile scorrerne il catalogo e aggiungere al carrello tutti gli elementi che intendiamo acquistare; così facendo, l’utente sarà facilitato nella gestione degli acquisti, ma anche il commerciante avrà la possibilità di gestire le richieste e tener traccia degli ordine in modo più semplice e sicuro.

Diventare una vera e propria piattaforma di e-commerce, sebbene con una struttura differente dallo standard, rappresenta per WhatsApp e per Facebook un modo per far fruttare il colosso della messaggistica, che offre gratuitamente i propri servizi agli utenti, soprattutto in mercati emergenti dove le piattaforme di e-commerce classiche non hanno ancora avuto il boom visto nel resto del globo.

Insomma, Zuckerberg tenta di far diventare profittevole WhatsApp con l’integrazione di nuove funzioni: voi sfruttereste la possibilità di fare acquisti direttamente da WhatsApp?