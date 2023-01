Quando si parla di Poste Italiane si fa riferimento non solo ai prodotti offerti dall’impresa pubblica come servizi postali, finanziari e assicurativi, ma anche alle interminabili file per accedervi. Per questo motivo, da qualche anno l’azienda ha deciso di porre rimedio introducendo la prenotazione a distanza del turno allo sportello tramite app “Ufficio Postale”. Evidentemente l’iniziativa, seppur al passo coi tempi, è risultata penalizzante per chi, non essendo avvezzo al download e all’utilizzo di app terze, era costretto ad affrontare le code fuori gli uffici. Poste Italiane ha quindi deciso di estendere la prenotazione del turno anche tramite WhatsApp, la famosissima app di messaggistica istantanea.

Come prenotare il turno allo sportello con WhatsApp

Data la vita frenetica degli ultimi anni, l’esigenza di risparmiare tempo, evitando noiosissime file e attese, è qualcosa che interessa tutti. Poste Italiane ha deciso di estendere la possibilità di saltare le code non solo a chi è già abituato a prenotare il proprio turno tramite app ma anche a chi non sa – o non vuole – affidarsi all’app proprietaria “Ufficio Postale”. Per venire incontro a questa tipologia di utenti (si pensi, ad esempio, agli anziani) è stata estesa la possibilità di prenotazione anche tramite WhatsApp, app di messaggistica utilizzata anche da chi ha poca dimestichezza con la tecnologia.

La procedura di prenotazione del ticket è molto semplice. Bisogna avviare una nuova chat scrivendo al numero 3715003715. Una volta avviata la conversazione, l’assistente digitale prenderà in carico la richiesta replicando al messaggio con le varie opzioni disponibili, tra cui la prenotazione del ticket. Dopo aver selezionato il servizio, per scegliere l’Ufficio presso il quale recarsi è necessario digitare manualmente l’indirizzo o utilizzare la geo-localizzazione, condividendo la propria posizione.

Tra le altre opzioni disponibili è possibile cercare un Ufficio Postale (seguendo la stessa procedura illustrata precedentemente), monitorare lo stato di una spedizione e ricevere informazioni sul pagamento delle pensioni.

Si tratta dunque di una novità interessante che mira a rendere sempre più inclusiva la tecnologia, aiutando tutti coloro che non sono in grado di procedere autonomamente o non hanno la possibilità di ricevere aiuto nella prenotazione degli appuntamenti.

