Il 2023 è iniziato e già si guarda alle presentazioni dei primi smartphone che verranno commercializzati quest’anno, domani si inizia con OnePlus 11 di cui abbiamo già diverse informazioni, il giorno dopo sarà il turno della gamma Redmi Note 12 globale, mentre nei prossimi mesi, da aprile in poi, arriveranno anche Sony Xperia 1 V e OPPO Find X6 Pro.

I dispositivi appena citati sono ovviamente diversi tra loro sotto molti aspetti, appartenendo a categorie differenti, ma le ultime indiscrezioni trapelate ci permettono di dare uno sguardo a quelle che potrebbero essere le caratteristiche fotografiche dei dispositivi di quest’anno.

Il comparto fotografico di OnePlus 11

Partiamo con OnePlus 11, il dispositivo che come già detto verrà ufficialmente presentato domani; dello smartphone in questione abbiamo già diverse informazioni e, per quanto riguarda il comparto fotografico, sappiamo in primo luogo che è stato realizzato in collaborazione con Hasselblad, come riporta il marchio già visto su diversi render e immagini dal vivo.

Oggi l’azienda ha diffuso del materiale pubblicitario, che potete vedere nella galleria qui sopra, e ci consente di avere alcune conferme sul comparto fotografico del prossimo flagship: lo smartphone sarà dotato di una una fotocamera principale Sony IMX890 da 50 MP, una fotocamera ultra grandangolare Sony IMX581 da 48 MP e una fotocamera Sony IMX709 verticale 2X; anteriormente invece sarà presente un sensore dedicato ai selfie da 16 MP. Il dispositivo potrà inoltre vantare il supporto al formato RAW.

Sony Xperia 1 V

Passiamo ora ad un dispositivo che non è sicuramente tra i più attesi del nuovo anno, Sony Xperia 1 V: la cosa interessante qui è che, stando a quanto trapelato sul social network cinese Weibo, lo smartphone potrebbe essere il primo ad implementare il nuovo sensore LG di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa.

Il nuovo modulo fotocamera con teleobbiettivo e zoom, potrebbe dare al dispositivo di Sony un duplice vantaggio, permettendo uno zoom da 4x a 9x senza perdita di qualità, riducendo al contempo lo spessore generale del modulo fotocamera grazie alle ridotte dimensioni del sensore stesso.

Redmi Note 12 globale potrebbe avere una fotocamera in più rispetto alla variante cinese

A fine ottobre abbiamo assistito alla presentazione ufficiale della gamma Redmi Note 12 in Cina, come di consueto le varianti globali degli smartphone del brand arrivano qualche tempo dopo; il 5 gennaio è infatti attesa la presentazione della suddetta variante della famiglia che, solitamente, non riserva particolari sorprese sulle caratteristiche degli smartphone.

Questa volta però qualcosa potrebbe cambiare, stando infatti a quanto condiviso da Xiaomi India, sembra che la variante base di Redmi Note 12 avrà tre sensori fotografici nella versione globale, a differenza dei due presenti nella variante venduta in patria.

Al momento la divisione indiana dell’azienda si è limitata a comunicare che il sensore principale montato sullo smartphone sarà da 48 MP, lo stesso della versione cinese; tuttavia considerando che nell’appena citata versione il secondo è un sensore di profondità da 2 MP, non è chiaro cosa possa essere stato aggiunto come terzo. Appare poco probabile infatti che Xiaomi abbia deciso di aggiungere una fotocamera grandangolare, più plausibile invece che possa trattarsi di un (inutile) sensore macro da 2 MP.

OPPO Find X6 Pro potrebbe avere uno zoom 120x

Giusto qualche giorno fa abbiamo visto le ultime indiscrezioni riguardanti il comparto fotografico del futuro flagship OPPO Find X6 Pro, lo smartphone dovrebbe essere equipaggiato con un sensore principale Sony IMX989 da 50 MP con OIS (si tratterebbe dello stesso sensore da 1 pollice introdotto con Xiaomi 12S Ultra), una fotocamera ultra grandangolare Sony IMX890 da 50 e un sensore periscopico da 50 MP con supporto per zoom ottico 3x e OIS.

Ora sembra che, stando a quanto condiviso dal leaker Digital Chat Station su Weibo, il sensore con zoom periscopico sia in grado di offrire zoom ottico 2,7x, ottimizzato a 3x lato software, che dal punto di vista dello zoom digitale potrebbe offrire un ingrandimento fino a 120x.

Insomma, queste erano le ultime indiscrezioni disponibili sulle fotocamere di alcuni tra i primi dispositivi che verranno presentati quest’anno, il trend non è sicuramente cambiato e, come accade ormai da un po’, il focus dei produttori è rivolto spesso e volentieri alle performance fotografiche dei dispositivi; considerando l’interesse degli utenti verso queste componenti, gli smartphone di tutte la fasce cercano di dare il meglio con fotocamere sempre più all’avanguardia.

