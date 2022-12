Negli ultimi anni, da quando le prestazioni degli smartphone sono più che dignitose anche nella fascia media, l’attenzione degli utenti in cerca di un nuovo dispositivo si rivolge prevalentemente alle performance fotografiche, tutti vogliono uno smartphone in grado di scattare belle fotografie all’occorrenza, motivo per cui tutti i brand produttori si concentrano sempre più su questo comparto. LG non fa eccezione e presenta in anteprima, attraverso il sito ufficiale LG Innotek, il suo nuovo modulo fotocamera con teleobiettivo ottico e zoom.

LG presenta un nuovo modulo fotocamera

Il mercato degli smartphone ha visto sempre più implementazioni nel comparto fotografico dei dispositivi, abbiamo visto diversi telefoni equipaggiati con teleobiettivi e obbiettivi periscopici, in grado di fornire livelli di zoom impensabili fino a qualche anno fa; LG ora presenta il suo nuovo modulo fotocamera, che andrà a migliorare il comparto fotografico dei futuri smartphone di fascia alta dotati di processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Il nuovo modulo fotocamera sarà in grado di offrire immagini ad alta qualità senza alcun degrado, l’azienda per raggiungere questo obiettivo si affida ad un “attuatore zoom” in grado di impostare velocemente la messa a fuoco; in aggiunta a ciò, la stabilizzazione ottica dell’immagine giocherà un ruolo altrettanto importante, riducendo al minimo la sfocatura degli scatti ove possibile.

LG definisce il nuovo modulo come “impareggiabile”, dando agli utenti la possibilità di agire liberamente sul grado di ingrandimento che vogliono applicare, che va da quattro a nove volte. Iinoltre l’azienda ha lavorato sodo per rendere il suddetto modulo il più compatto possibile, lasciando più spazio a disposizione all’interno dei dispositivi per installare altre componenti, nonché offrendo la possibilità ai produttori di eliminare, o quantomeno ridurre, la protuberanza del modulo fotografico che spesso troviamo.

Inoltre considerando che, come già accennato, il modulo sarà disponibile per gli smartphone equipaggiati con il processore Snapdragon 8 Gen 2, LG dichiara di essere a lavoro con Qualcomm per comporre ed ottimizzare il relativo software. Attualmente non ci sono indicazioni precise su quali aziende potrebbero adottare il nuovo modulo, ne sapremo probabilmente di più in occasione del CES 2023.

Potrebbe interessarti anche: LG non abbandona Android e lancia un nuovo tablet: LG Ultra Tab