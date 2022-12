Il mercato degli smartphone pieghevoli è in piena espansione e vede la partecipazione di molti brand alla competizione. Anche Vivo vuole ritagliarsi un proprio posto e sembra voglia farlo prima del previsto. Secondo l’affidabile informatore Digital Chat Station, l’azienda starebbe progettando di lanciare il Vivo X Fold 2 e il Vivo X Flip per il mercato cinese nella prima metà del 2023. Sebbene non si sappia molto sul design dei due pieghevoli, sono state condivise alcune delle specifiche più importanti del modello X Fold 2.

Cosa si sa delle specifiche di Vivo X Fold 2

Le prime informazioni condivise vedono la presenza di un display pieghevole con una risoluzione 2K, che insieme al pannello presente sul fronte dello smartphone sarebbe dotato di uno scanner di impronte digitali sotto lo schermo.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, si pensa il dispositivo possa contare su un sensore Sony IMX866 stabilizzato otticamente (OIS) per la fotocamera principale. Allo stesso tempo non sono al momento noti dettagli sulle altre fotocamere che accompagneranno la principale, ma si può speculare sulla presenza quasi certa di una fotocamera ultra grandangolare.

Buone notizie anche per quanto riguarda il SoC scelto dall’azienda, che sarebbe il nuovissimo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Oltre all’esuberanza delle specifiche tecniche, uno dei punti chiave dello smartphone potrebbe essere la leggerezza, in linea con quanto fatto con il Vivo X Fold che – ricordiamo – ha un peso di 311 grammi ed è equipaggiato dallo Snapdragon 8 Gen 1. D’altra parte anche Vivo X Fold +, dotato di Snapdragon 8 Plus Gen 1, ha lo stesso peso, quindi è lecito non aspettarsi modifiche in tal senso.

I rumor sulle specifiche tecniche al momento si fermano qui, non rivelando ulteriori dettagli sulla capacità della batteria, sulla velocità di ricarica o sulla dimensione dei due display. Poco si sa anche dell’altra versione pieghevole della casa, Vivo X Flip, che con ogni probabilità sarà commercializzato con Snapdragon 8 + Gen 1.

Secondo l’informatore, la casa cinese non sarebbe intenzionata a rilasciare un successore del Vivo X Note, limitando la fascia premium della serie X solo ai dispositivi pieghevoli. Date le specifiche interessanti finora trapelate, non ci resta dunque che attendere ulteriori informazioni sui due dispositivi pieghevoli per capire se riusciranno a competere in un mercato sempre più affollato.

In copertina Vivo X Fold +