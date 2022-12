Mentre il lancio della serie Samsung Galaxy S23 è sempre più vicino, le voci sul successore che arriverà nel 2024 stanno già circolando. Logicamente gli esperti del settore si aspettano che Samsung migliorerà ulteriormente le già ottime prestazioni della fotocamera dei suoi smartphone di fascia alta del prossimo anno e secondo un’indiscrezione di oggi una delle fotocamere di Samsung Galaxy S24 che riceverà un miglioramento sarà il teleobiettivo.

Samsung Galaxy S24 Ultra potrebbe integrare un teleobiettivo aggiornato

Secondo quanto riportato su Twitter dal noto informatore Ice Universe, Samsung Galaxy S24 Ultra sarà dotato di un teleobiettivo ancora più potente e di un meccanismo di zoom migliorato.

Tuttavia il leaker non spiega in cosa consisterebbe effettivamente la “nuova soluzione” che Samsung adotterebbe per il teleobiettivo, ma crede che la fotocamera principale rimarrà pressoché la stessa del predecessore.

Proprio oggi LG ha presentato un nuovo meccanismo per teleobiettivi che offre una gamma di zoom continuo che permette di catturare immagini nitide a tutti i livelli di zoom compresi tra 4x e 9x, in modo simile alle fotocamere digitali o DSLR dedicate.

Se la soluzione che Samsung avrebbe in mente fosse di questo tipo, Samsung Galaxy S24 Ultra potrebbe essere uno smartphone incredibile.

