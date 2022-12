Si fa un gran parlare dei prossimi Samsung Galaxy S23 negli ultimi tempi, come sempre mano a mano che si avvicina la presentazione ufficiale di un nuovo prodotto, trapelano sempre maggiori indiscrezioni al riguardo. Giusto un paio di giorni fa vi avevamo riportato alcune voci secondo cui la presentazione della nuova famiglia di flagship del colosso coreano sarebbe stata spostata per problematiche con i prezzi di vendita, ora pare che non sia più così.

Samsung dovrebbe presentare i nuovi Galaxy S23 il 1° febbraio

Ebbene sì, dopo aver sbirciato le custodie di tutti i membri della famiglia, e aver avuto qualche dettaglio in più sulla fotocamera del modello Ultra, torniamo a parlare della presentazione ufficiale vera e propria.

Stando a quanto condiviso da Ice Universe infatti, sia sul social network cinese Weibo che su Twitter, sembra che le precedenti voci che volevano un ritardo dell’evento in questione non fossero fondate. Le ultime indiscrezioni paventavano un possibile slittamento dell’evento ufficiale di presentazione di qualche settimana, stimando una data compresa tra la metà di febbraio e la fine dello stesso mese.

Galaxy Unpacked — Ice universe (@UniverseIce) December 21, 2022

Come potete notare dal tweet qui sopra invece, Ice Universe, solitamente affidabile, dà per certo l’evento di presentazione Galaxy Unpacked per il 1° febbraio; in effetti anche noi vi avevamo riportato la notizia dello spostamento dell’evento con un po’ di scetticismo, più che altro per le motivazioni addotte, sottolineando che qualora l’evento fosse realmente stato posticipato, le motivazioni dietro la scelta sarebbero state probabilmente altre.

Nessun problema con i prezzi dei futuri dispositivi della famiglia Galaxy S23 dunque, se tutto va secondo i piani di Ice Universe, e presumibilmente di Samsung, la community di appassionati dovrà attendere poco più di un mese per scoprire tutto sui prossimi dispositivi di punta del colosso coreano.

