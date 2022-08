È passato ormai più di un anno dall’abbandono di LG al settore degli smartphone, la triste vicenda ha visto il mercato perdere uno dei produttori più innovativi degli anni d’oro dei dispositivi mobili, anche se non sempre apprezzato e debitamente valorizzato dagli acquirenti.

La notizia che vi riportiamo oggi potrebbe accendere nei cuori dei fan del marchio una fievole, nonché probabilmente infondata speranza, di un futuro ritorno del colosso nel settore mobile.

LG lancia un nuovo tablet Android, probabile esclusiva della Corea del Sud

LG si fa timidamente strada nel settore dei tablet Android dopo una lunga assenza con il suo nuovo LG Ultra Tab; è bene chiarire fin da subito che non si tratta di un ritorno in grande stile e che il dispositivo, viste le caratteristiche tecniche, probabilmente non farà rimpiangere a nessuno l’impossibilità (almeno attuale) di poterlo acquistare.

LG Ultra Tab si presenta con un display da 10,35 pollici ISP WUXGA+ (2000 x 1200), una fotocamera frontale posizionata sul lato orizzontale da 5 MP, e un sensore da 8 MP sul retro; sotto il cofano a muovere il tutto troviamo il processore Snapdragon 680, coadiuvato da 4 GB di memoria RAM e tagli di archiviazione interna da 64 GB o 128 GB (con possibilità di espansione tramite MicroSD).

Lato software il dispositivo monta Android 12 ed è dotato di supporto per penne Wacom, con una penna stilo LG eventualmente acquistabile separatamente; ad alimentare il tutto trova spazio un modulo batteria con una capacità di 7.040 mAh, supporto per la ricarica Quick Charge 3 e Power Delivery.

Insomma le caratteristiche sono quello che sono, nulla in grado di competere con i tablet di fascia alta odierni, quanto più una possibile alternativa nel segmento dei tablet low-cost anche se considerando il prezzo (426.000 won che corrispondono circa a 320 euro al cambio attuale) le alternative più economiche di brand cinesi con caratteristiche simili non mancano di certo.

Lg Ultra Tab rimarrà molto probabilmente un’esclusiva del mercato interno, difficilmente lo vedremo arrivare in Europa e ciò non farà probabilmente perdere il sonno neanche ai nostalgici (come chi vi scrive) della LG dei vecchi tempi, quella di LG G2, LG G3, LG G Pad 8.3 e compagnia.

Potrebbe interessarti anche: I migliori tablet Android, ecco la classifica di agosto 2022