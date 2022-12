Continua la corsa contro il tempo di Samsung, desiderosa di mantenere lo scettro di produttore più virtuoso in ambito aggiornamenti software; il produttore sudcoreano sta rilasciando Android 13 con la One UI 5 per il Samsung Galaxy M12.

Oltre al major update per questo smartphone di fascia bassa dello scorso anno, Samsung sta procedendo con l’aggiornamento di tanti altri dispositivi: gli smartphone Samsung Galaxy S20 FE, Galaxy S21 FE, Galaxy XCover 6 Pro e Galaxy XCover 5, nonché i tablet Samsung Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+; per loro, già aggiornati all’ultima release del robottino verde accoppiati alla più recente versione dell’interfaccia personalizzata One UI, arrivano le patch di sicurezza di dicembre.

Android 13 e One UI 5 sbarcano sul Samsung Galaxy M12

Samsung ha da poco avviato il rilascio del major update ad Android 13 con la One UI 5 per un altro smartphone economico della propria gamma: parliamo del Samsung Galaxy M12, un dispositivo lanciato dal colosso sudcoreano nell’aprile del 2021 che punta tutto su un generoso display da 6,5 pollici (con refresh rate a 90 Hz) e su una batteria da 5000 mAh, capace di offrire ben due giorni di autonomia (grazie all’accoppiata con il parco SoC Exynos 850).

Lanciato con la One UI 3.1 basata su Android 11, questo smartphone arriva dunque al secondo major update, dopo che aveva ricevuto Android 12 appena cinque mesi fa, a riprova ulteriore di quanto Samsung sia stata veloce nell’aggiornare quanti più dispositivi possibili ad Android 13 (abbiamo superato quota 50 dispositivi aggiornati).

In linea di massima, con l’aggiornamento che porta la versione del firmware alla M127FXXU3CVL2, Samsung Galaxy M12 riceve tutte le funzionalità annunciate lo scorso ottobre e che vi abbiamo raccontato nel video riportato qui sotto, accompagnate dalle patch di sicurezza del mese di novembre 2022. Attualmente l’aggiornamento è disponibile in Russia ma verrà presto esteso ad altre regioni, tra cui l’Italia.

Le patch di dicembre 2022 arrivano su Samsung Galaxy S20 FE, S21 FE, XCover 5 e 6 Pro, Tab S7, S7+ e S6 Lite

Con l’aggiornamento di sicurezza di dicembre 2022, il produttore sudcoreano è andato a correggere ben 93 vulnerabilità in tema sicurezza. Queste patch, già in distribuzione da alcune settimane, stanno ora raggiungendo altri sette dispositivi.

Il primo della lista, nonché il più recente tra i tre, è Samsung Galaxy S21 FE (trovate qui la nostra recensione), smartphone lanciato dal produttore sudcoreano nei primi giorni del 2022 con Android 12 e aggiornato ad Android 13 esattamente un mese fa. Il nuovo aggiornamento, che come anticipato porta con sé unicamente le patch di dicembre, è contrassegnato dalla versione firmware G990BXXS2DVL1 ed ha un peso di circa 300 MB.

Proseguendo, è il turno di Samsung Galaxy S20 FE (trovate qui la nostra recensione), smartphone lanciato in versione 4G (con SoC Exynos) e in versione 5G (con SoC Snapdragon) nel settembre del 2020 e già aggiornato ad Android 13 da alcune settimane. Anche per lui arrivano le patch di dicembre, tramite i firmware G780FXXsAEVL1, G780GXXS3DVL1 (versioni 4G) e G781BXXS4GVL1 (versione 5G) che hanno un peso di circa 200 MB. Attualmente, l’aggiornamento è in distribuzione a partire da regioni come Paesi Bassi e Belgio; in Italia arriverà sicuramente nei prossimi giorni.

Anche un paio di smartphone rugged di Samsung stanno ricevendo le nuove patch di dicembre. Si tratta di Samsung Galaxy XCover 6 Pro e Samsung Galaxy XCover 5: il primo sta ricevendo (in Europa) il nuovo firmware G736BXXU1BVL1; il secondo sta ricevendo (in Europa) il nuovo firmware G525FXXS5CVL4.

Esauriti gli smartphone, passiamo ai tablet. I Samsung Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+ (trovate qui la nostra recensione), tablet lanciati nell’agosto del 2020 con Android 10 ma recentemente aggiornati ad Android 13 dal produttore sudcoreano, a circa un mese di distanza, stanno ricevendo le patch di sicurezza di dicembre tramite i firmware T870XXU2DVL3 e T875XXU2DVL3, resi disponibili (a partire da Austria e Svizzera) per le versioni Wi-Fi e Wi-Fi 4G del modello “base”, e T976BXXU2DVL1, reso disponibile in Europa per la versione 5G del modello “+“.

Infine, ultimo dispositivo coinvolto da questa nuova tornata di aggiornamenti è il Samsung Galaxy Tab S6 Lite, tablet che non è ancora stato aggiornato ad Android 13 ma che ha recentemente ricevuto Android 12L. Anche per lui arrivano le patch di sicurezza di dicembre, tramite il firmware P615XXS4EVL1, a partire da alcuni paesi dell’America Latina.

Come aggiornare il software dei dispositivi Samsung

Per verificare la disponibilità degli aggiornamenti descritti qui sopra, ovvero Android 13 con la One UI 5 sul vostro Samsung Galaxy M12, e le patch di sicurezza di dicembre per i vari Galaxy S20 FE e Galaxy S21 FE, Galaxy XCover 6 Pro e XCover 5, Galaxy Tab S7, Tab S7+ e Tab S6 Lite sarà necessario recarsi nelle impostazioni di sistema. Sarà sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto l’aggiornamento, non preoccupatevi, potete sempre riprovare dopo qualche ora o giorno: gli aggiornamenti, infatti, sono rilasciati in forma graduale e potrebbero perdere del tempo prima di essere disponibili su tutti i dispositivi coinvolti.

