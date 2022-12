Come vi abbiamo raccontato in questo articolo, qualche giorno fa sono stati rilasciati dei rumor sulla possibile data di lancio dei nuovi Redmi K60. Oggi Redmi ha confermato che la nuovissima serie Redmi K60 farà il suo debutto il 27 dicembre alle 19:00 (ora locale). In queste settimane le indiscrezioni hanno fornito vari dettagli che hanno permesso di capire in che fascia di mercato si posizionerà la famiglia K60. Con questo articolo faremo chiarezza su ciò che è stato rivelato e sulla loro attendibilità. In nostro aiuto viene la stessa Redmi che, in attesa del lancio ufficiale, ha pubblicato un poster, cercando di stuzzicare interessati, fan e addetti ai lavori.

Il poster, oltre a mettere nero su bianco la data di presentazione, permette di dare una prima occhiata al design scelto per la serie K60. Il primo piano è interamente occupato dal retro dello smartphone, che rivela la presenza di un’isola rettangolare che ospita il modulo fotocamera composto da tre fotocamere e un flash LED. Inoltre, è possibile scorgere la presenza di un microfono, un trasmettitore infrarossi e una griglia per l’altoparlante annegati nel frame superiore del dispositivo. Ciò che colpisce è la ricercatezza del design posteriore, quasi a voler imitare la trama della fibra di carbonio o di un tessuto.

L’eccezionale punteggio di Redmi K60 Pro su AnTuTu

Oltre al poster, in un post sul noto social cinese Weibo, la casa ha anche confermato il chipset che equipaggerà il modello di punta della famiglia: Redmi K60 Pro sarà alimentato dallo Snapdragon 8 Gen 2, nuovissimo SoC di casa Qualcomm. Non solo sarà dotato di una configurazione da top di gamma ma anche di prestazioni da gaming e fotocamere superiori rispetto alla media, permettendogli di competere con gli altri telefoni di fascia premium che verranno immessi sul mercato nel corso del 2023.

A conferma di tutto ciò l’azienda ha pubblicato una foto che rivela il punteggio di ben 1.350.526 punti raggiunto da Redmi K60 Pro nei benchmark AnTuTu. Questo fa sì che non ci sia bisogno di una specifica versione gaming, dato che la versione Pro dispone di tutte le specifiche necessarie per giocare a livello competitivo. La stessa azienda ha confermato le voci di queste settimane che preannunciavano l’assenza di una “edizione e-sport” della serie dedicata al gioco.

Le specifiche dei nuovi Redmi K60

In vista della presentazione, è bene fare ordine sulle specifiche tecniche attualmente conosciute di Redmi K60 Pro. Come confermato dalla casa, è ormai certo che il telefono sarà Il telefono, alimentato dal SoC Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. Non si è ancora a conoscenza delle varianti di RAM e spazio interno, ma è possibile sbilanciarsi sul fatto che sarà provvisto di RAM LPDDR5x e di memoria UFS 4.0. Potrà contare di una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida cablata da 67W e ricarica wireless da 30W. Nella parte anteriore, il dispositivo monterà un pannello OLED con risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz le cui dimensioni non sono tuttora state rese note. Al di sotto del display ci sarà spazio anche per uno scanner di impronte digitali sotto il display.

Il dispositivo sarà disponibile già al lancio con sistema operativo Android 13 basato sull’interfaccia grafica proprietaria MIUI 14. Per quanto riguarda il comparto fotografico, non si è a conoscenza di specifiche certe, ma è prevista la presenza di una fotocamera primaria con sensore Sony IMX890 da 50 megapixel.

I rumor della versione base Redmi K60 invece vedono processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e comparto foto composto da una fotocamera primaria da 64 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. La camera frontale sarebbe da 16 MP per selfie e video. Probabilmente lo schema sarà similare anche per la versione Pro del K60.

Pochi i dettagli invece su Redmi K60E che però dovrebbe avere un processore Mediatek, per la precisione l’8200.

Come di consueto negli ultimi anni, è lecito aspettarsi che la serie Redmi K60 sarà commercializzata con questo nome solo in Cina, mentre potrebbe essere ribattezzata come POCO F5 (e POCO F5 GT) per il mercato globale.