Il debutto della nuova serie K60 di Redmi sembra essere sempre più vicino: il noto leaker Digital Chat Station ha rivelato sul popolare social cinese Weibo che i tre dispositivi che dovrebbero comporre la serie, potrebbero esordire alla fine del mese. A quanto pare, l’ultima rivelazione del leaker contraddice una recente fuga di notizie secondo cui i telefoni avrebbero debuttato a gennaio 2023.

Sempre secondo le indiscrezioni, la serie dovrebbe includere tre modelli: Redmi K60, la versione base, dovrebbe essere affiancata da altre due varianti, Redmi K60 Pro e Redmi K60E. Non dovrebbe esserci una versione dedicata al gaming, almeno non nel breve periodo. Attualmente non sembra nei piani dell’azienda, ma è possibile che questa venga commercializzata più avanti nel corso dei primi mesi del nuovo anno.

L’informatore afferma che i telefoni saranno i “re delle prestazioni”, il che significa che potremmo vedere un chipset MediaTek o Qualcomm di fascia alta ad equipaggiare i dispositivi. La serie Redmi K60 dovrebbe arrivare anche sui mercati globali, tuttavia sembra che la nuova serie verrà commercializzata in India con il marchio POCO.

Redmi K60 series said to launch later this month. Expected to be the "king of performance" in all three price segments (3 devices in the lineup)#Xiaomi #redmi #redmik60 pic.twitter.com/riG5M7IYOJ

— Mukul Sharma (@stufflistings) December 21, 2022