In Rete continuano a susseguirsi le anticipazioni relative a OnePlus 11, atteso nuovo smartphone di punta del produttore cinese che verrà presentato ufficialmente il 7 febbraio 2023.

Nelle scorse ore è arrivato un nuovo contributo grazie al database del TENAA, ente certificatorio cinese che ha testato lo smartphone di OnePlus (in particolare il modello con codice prodotto PHB110), confermando gran parte delle sue caratteristiche.

Cosa sappiamo al momento di OnePlus 11

Dotato di un diplay AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 3.216 × 1.440 pixel (probabilmente con refresh rate a 120 Hz, lati curvati e foro in alto al centro per la fotocamera frontale), il nuovo smartphone di OnePlus sarà animato da un processore capace di garantire una frequenza massima di 3.187 GHz (dovrebbe trattarsi di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2).

Passando al comparto memorie, gli utenti avranno due opzioni per la RAM (12 GB e 16 GB) e altrettante per la memoria di archiviazione (ossia 256 GB e 512 GB).

Per quanto riguarda il settore imaging, OnePlus 11 dovrebbe poter contare sulla parte posteriore su una tripla fotocamera con un sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore da 48 megapixel e da un sensore da 32 megapixel. Sulla parte frontale, invece, lo smartphone dovrebbe vantare un unico sensore da 16 megapixel.

Tra le altre caratteristiche di OnePlus 11 troviamo una batteria a doppia cella da 2.435 mAh, per una capacità totale di 4.870 mAh, che dovrebbe essere in grado di supportare una velocità di ricarica rapida di almeno 100 W.

La scocca, infine, dovrebbe misurare 163,1 × 74,1 × 8,53 mm mentre il peso complessivo dello smartphone dovrebbe essere di 205 grammi.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore cinese per capire se il suo nuovo smartphone arriverà subito anche nei mercati europei o se, al contraio, dovremo avere un po’ di pazienza in più.

Sarà interessante, inoltre, scoprire in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare OnePlus 11, trattandosi di uno degli aspetti più importanti per il suo eventuale successo, soprattutto se si considera quanto competitiva sia divenuta la fascia alta.

