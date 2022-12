Il comparto fotografico è da sempre il piatto forte della gamma di smartphone Google Pixel, in particolare grazie all’imponente contributo dell’apprendimento automatico capace di fare miracoli in fase di post-elaborazione.

Sembra che Google intenda continuare a potenziare il comparto fotografico dei suoi smartphone introducendo una nuova fotocamera principale sul futuro Google Pixel 8.

La serie Google Pixel 8 potrebbe includere il supporto per l’HDR sfalsato

Lo sviluppatore Kuba Wojciechowski ha esaminato l’app Camera Go che condivide le risorse con l’app Fotocamera presente sui dispositivi Pixel. Nel codice l’informatore ha individuato riferimenti al supporto per l’HDR sfalsato (staggered HDR) per dispositivi chiamati “Husky” e “Shiba” che con ogni probabilità sono Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

Il prossimo anno Google Pixel 8 potrebbe quindi essere dotato di supporto HDR sfalsato, il che implicherebbe anche l’introduzione di una nuova fotocamera principale, poiché il sensore Samsung GN1 da 50 MP attualmente disponibile su Google Pixel 7 e Pixel 6 non supporta questa funzionalità a livello hardware.

Le opzioni non mancano e una di queste potrebbe essere il sensore GN2 da 50 MP di Samsung, visto che supporta l’HDR sfalsato.

L’HDR sfalsato è un approccio leggermente diverso all’HDR in cui uno scatto a lunga e breve esposizione viene effettuato contemporaneamente anziché in rapida successione e dovrebbe ridurre ulteriormente il tempo di acquisizione e di conseguenza anche la probabilità di effetti fantasma o stroboscopici quando l’algoritmo non è in grado di abbinare correttamente gli scatti con esposizione più lunga e più breve all’interno della stessa foto.

Se Google passasse a un nuovo sensore con la serie Pixel 8 si tratterebbe di un cambiamento di strategia. Piuttosto che mantenere la stessa fotocamera per anni e migliorare l’architettura circostante per ottenere il massimo da essa, l’azienda opterebbe per migliorare sia l’hardware che il software dei suoi smartphone.

