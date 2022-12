Poco tempo fa vi abbiamo riportato alcune informazioni trapelate circa le custodie della prossima gamma di smartphone Samsung Galaxy S23, nel frattempo sono circolate una serie di altre voci, dai mockup che ne svelano il design, alle indiscrezioni che ne vedono una presentazione ritardata. Oggi torniamo a parlare di accessori, visto che ci sono nuove informazioni sulle custodie dei futuri smartphone, grazie al leaker Evan Blass.

Ecco le custodie e le relative colorazioni dei prossimi Samsung Galaxy S23

Sappiamo già che la nuova famiglia di dispositivi Samsung sarà composta da Galaxy S23, Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra, ora diamo un’occhiata, grazie ad Evan Blass, a quelle che dovrebbero essere le custodie dei dispositivi.

Samsung Galaxy S23:

cover trasparente

cover in pelle nelle colorazioni nero, marrone e verde

cover Rugged Gadget

cover in silicone nelle colorazioni nero e bianco

cover Smart View Wallet nelle colorazioni nero, crema, verde e lavanda

Samsung Galaxy S23 Plus:

cover trasparente

cover in pelle nelle colorazioni nero, marrone e verde

cover Rugged Gadget nera

cover in silicone nelle colorazioni crema, verde, lavanda, blu navy, arancione, nero e bianco

Samsung Galaxy S23 Ultra:

cover Clear Gadget

cover in pelle nelle colorazioni nero, marrone e verde

cover Rugged Gadget nera

cover in silicone crema, verde, lavanda, blu marino e arancione

Un’informazione molto interessante, che possiamo reperire dalle immagini qui sopra, ci dà una chiara indicazione delle colorazioni in cui sarà disponibile Samsung Galaxy S23 Ultra; nell’elenco contenente modelli e colorazioni delle custodie infatti, figurano anche la varianti di colore della S Pen, che solitamente si abbina alla colorazione dello smartphone, grazie a questo possiamo desumere che il top di gamma della famiglia sarà disponibile nelle colorazioni crema, verde, lavanda e nero.

Previous Next Fullscreen

Inoltre, grazie a MobileFun UK, possiamo dare uno sguardo ad alcune delle custodie precedentemente citate, nello specifico la cover in pelle del modello Ultra in colorazione marrone, la cover Smart View viola e una cover in silicone verde che potete vedere nella galleria qui sopra.

Potrebbe interessarti anche: Emergono nuovi dettagli sulla fotocamera selfie di Samsung Galaxy S23 Ultra