La gamma Samsung Galaxy S23 dovrebbe debuttare tra un paio di mesi, ma ora sono emersi alcuni dettagli relativi agli accessori ufficiali, inoltre sono trapelate alcune foto di un inedito power bank di Samsung.

Trapelano le custodie per Samsung Galaxy S23

Secondo quanto condiviso su Twitter dal noto informatore rquandt, tra gli accessori per Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra ci sarebbero i seguenti prodotti nelle colorazioni indicate:

Cover in pelle (cammello, nero, verde)

Cover in silicone con cinturino (nero, bianco)

Cover in silicone (cachi, blu navy, arancione, cotone, viola)

Cover del telaio (nero, bianco)

Cover trasparente (nero, viola, cachi, crema)

Cover trasparente ultrafine (probabilmente con un effetto glitterato)

Il leaker aggiunge che l’elenco potrebbe essere incompleto.

Un inedito power bank di Samsung emerge sul Web

I render di stampa trapelati relativi all’inedito power bank di Samsung potrebbero aver rivelato un’anteprima approssimativa dell’opzione di colore beige per Galaxy S23 Ultra.

Previous Next Fullscreen

Secondo il leaker il prodotto è identificato dal numero di modello EB-P3400 e ha una capacità di 10.000 mAh con supporto per la ricarica super veloce da 25 W.

Per ora mancano i dettagli sulla disponibilità, ma è possibile che Samsung rilascerà questo nuovo power bank insieme alla serie Galaxy S23, magari in un evento in presenza negli USA.

Leggi anche: Il giorno dopo, ecco le offerte ancora valide dopo il Black Friday e Cyber Monday