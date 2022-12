Ora che il 2022 si avvicina rapidamente alla sua conclusione, i più grandi produttori del panorama Android hanno iniziato a pensare alle proprie armi per competere sulla fascia premium del mercato. Alcuni di essi (come Xiaomi) hanno già presentato i propri top gamma 2023, mentre il colosso sudcoreano punta indubbiamente a fare la voce grossa con i prossimi Samsung Galaxy S23.

I tre smartphone, che si sono mostrati sotto forma di mockup, sembrano avere ormai ben poco da nascondere, tanto dal punto di vista estetico, quanto dal punto di vista delle specifiche (che trapelano ormai da svariate settimane). In aggiunta, dalla Corea del Sud giungono voci circa l’impegno di Samsung nel volere rendere i propri smartphone premium di prossima generazione ancora più competitivi, rinunciando all’assillo della riduzione dei costi.

I mockup dei Samsung Galaxy S23 non lasciano spazio all’immaginazione

Come anticipato in apertura, i prossimi Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra si sono mostrati attraverso delle immagini che raffigurano i mockup dei tre modelli, e che mettono a nudo il presunto design finale, che differisce per alcuni dettagli rispetto a quello proposto nei dettagliatissimi render circolati in precedenza (per i modelli “base” prima e per il modello Ultra poi).

A condividere queste immagini (in bianco e nero) è stato il noto leaker /LEAKS che, sul proprio portale, ha pubblicato una galleria dedicata al solo Samsung Galaxy S23 Ultra, una galleria dedicata ai Galaxy S23 e Galaxy S23+ e una galleria dedicata al confronto dimensionale tra tutti e tre i modelli.

In particolare, la differenza principale questi modellini presentano il carrellino per le SIM sul lato anziché sul fondo; vista la non ufficialità del materiale, tuttavia, è impossibile immaginare se la soluzione che presenteranno i dispositivi sugli scaffali sarà quella dei render o quella dei più recenti mockup.

Al netto di ciò, dalla precedente galleria risulta evidente come Samsung Galaxy S23 Ultra sia molto simile al predecessore Samsung Galaxy S22 Ultra; l’unica differenza, al netto delle curve di raccordo con il frame laterale delle parti anteriore e posteriore, sembra riscontrabile nel collocamento del foro del microfono nella parte superiore (quarta immagine della galleria).

Archiviato il top di gamma per eccellenza, passiamo ai suoi fratelli minori Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23+, dispositivi che saranno caratterizzato da un design decisamente pulito e che, rispetto alle precedenti generazioni, riprendono i concetti estetici dal fratello maggiore nella parte posteriore, abbandonando l’isola contenente il comparto fotografico in favore di tre oblò sporgenti. Rimangono piatte, invece, sia la parte frontale che quella posteriore.

L’ultima galleria, invece, mette a confronto tra di loro i tre smartphone dal punto di vista dimensionale: tutti e tre i Samsung Galaxy S23 vengono presentati in colorazione bianca e messi di fianco (per darci un’idea della differenza dimensionale in pianta) o sovrapposti (per farci apprezzare le differenze sui bordi laterali e sul bordo inferiore). Infine, è interessante notare che tutti questi mockup mostrano fotocamere identiche fra loro: è indubbiamente una cosa resa così per comodità ma che, chiaramente, risulterà decisamente diversa sui modelli finali di produzione.

Trapelano le specifiche chiave del Samsung Galaxy S23+

Oltre ai mockup dei tre modelli, nelle ultime ore sono trapelate le presunte specifiche tecniche del modello di mezzo, ovvero Samsung Galaxy S23+, quello che dovrebbe rappresentare il giusto equilibrio (almeno dal punto di vista dimensionale) tra gli altri due modelli.

Samsung non ha ancora, ovviamente, confermato alcun dettaglio sull’inedito smartphone ma, stando a quanto diffuso su Twitter dal noto leaker Yogesh Brar, riusciamo a conoscere le sue (presunte) specifiche chiave.

Samsung Galaxy S23+ dovrebbe ospitare un display AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz; basandoci su queste specifiche, il display potrebbe essere molto simile a quello del predecessore Galaxy S22+, probabilmente (per come ci ha abituato Samsung nel salto tra una generazione e l’altra) un pelo più luminoso; all’interno di un piccolo foro circolare e centrato, ritagliato nella parte alta del display, dovrebbe essere collocata una fotocamera anteriore da 12 megapixel, con risoluzione leggermente superiore rispetto a quella da 10 megapixel del predecessore (è, tuttavia, noto come una maggiore risoluzione non si rifletta in una maggiore qualità, sperando che non sia questo il caso).

A proposito di fotocamere, per il modello di mezzo Samsung avrebbe scelto un comparto fotografico triplo composto da un sensore principale da 50 megapixel, affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel e da un sensore tele da 10 megapixel: sulla carta, quindi, almeno per quanto concerne le risoluzioni, da questo punto di vista la situazione dovrebbe restare immutata rispetto al processore.

Con buona probabilità, il cuore pulsante di Samsung Galaxy S23+ sarà ovunque lo Snapdragon 8 Gen 2 (in versione AC) di Qualcomm, affiancato da 8 GB di memoria RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione: ancora una volta, al netto della possibile adozione globale del SoC top gamma del chipmaker americano (tesi avvalorata dalla recente apparizione nei database della FCC), sembra esserci stasi rispetto al modello del 2022.

Tra le altre specifiche tecniche suggerite dal leaker, figurano l’audio stereo, il supporto alla tecnologia Ultra WideBand (UWB), una batteria da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25 W e, infine, la presenza dell’immancabile One UI 5 basata su Android 13 come sistema operativo.

Cosa sappiamo degli altri due modelli?

Basandoci su quanto fatto con le precedenti generazioni, soprattutto con riferimento a quella subito precedente (ovvero Samsung Galaxy S22), è lecito immaginarsi che il modello “liscio”, ovvero Samsung Galaxy S23, possa configurarsi come un Galaxy S23+ rimpicciolito.

In questo caso, è lecito aspettarsi un Galaxy S23 dotato di un display da 6,1 pollici dotato di caratteristiche paragonabili a quelle del fratello di mezzo e, basandoci su quanto trapelato in precedenza, capace di ospitare una batteria da 3900 mAh che supporta la ricarica rapida a 25 W. Aspetti come il SoC e il software, invece, saranno comuni a tutta la gamma.

Per quanto concerne il Samsung Galaxy S23 Ultra, la storia è completamente diversa: sebbene il SoC sia lo stesso per tutti e tre i modelli, lui avrà decisamente una marcia in più rispetto ai fratelli minori, sia dal punto di vista del comparto fotografico che dal punto di vista della produttività.

Se lato produttività, il top gamma per eccellenza sarà ancora una volta al top grazie alla presenza della S Pen, dal punto di vista fotografico assisteremo al primo cambiamento dopo tre generazioni: Samsung Galaxy S23 Ultra sarà, infatti, il primo smartphone del produttore sudcoreano ad offrire una fotocamera principale da 200 megapixel; ad affiancarla, nel comparto quadruplo, troveremo un sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel, un sensore tele da 10 megapixel (per lo zoom ottico 3x) e un teleobiettivo periscopico da 10 megapixel (per lo zoom ottico 10x).

In questo caso, affidandoci ad una recente apparizione sul database del TENAA, il quantitativo di RAM potrà essere da 8 o 12 GB e lo spazio di archiviazione sarà da 256 GB, 512 GB o 1 TB (potrebbe sparire il taglio da 128 GB). Per quanto concerne la batteria, il top gamma per eccellenza di casa Samsung dovrebbe offrire un’unità da 4855 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25 W (dato che cozza con i 45 W che supportava il modello precedente).

Samsung vuole essere ancora più competitiva rinunciando alla riduzione dei costi di produzione

Sebbene gli smartphone a marchio Samsung rientrino già di diritto nel parco dei migliori smartphone Android, vuoi per qualità costruttiva e specifiche tecniche, vuoi per ricchezza di funzionalità e supporto software, il produttore sudcoreano avrebbe tutte le intenzioni di alzare ulteriormente l’asticella, cercando di fare una sorta di all-in per attaccare Apple, con l’obiettivo di offrire, con i prossimi Samsung Galaxy S23, la gamma migliore di sempre per la serie Galaxy S.

Secondo quanto riportato dalla testata coreana Hankyung, il Vicepresidente di Samsung Electronics, Han Jong-hee, avrebbe ordinato alla società di cercare un modo per essere più competitivi possibile, anche rinunciando all’assillo della riduzione dei costi: cercando di analizzare il concetto espresso dal VP di Samsung, sembra quindi che il produttore sudcoreano concentrerà maggiormente le proprie risorse verso gli smartphone premium per renderli eccellenti, mettendo un po’ da parte gli smartphone “economici” e, più in generale, l’idea di produrre smartphone economici.

Questo non significa necessariamente che Samsung decida di smettere di produrre dispositivi per la gamma Galaxy A; probabilmente, d’ora in avanti, il divario tra quest’ultima e la gamma Galaxy S sarà più ampio e, immaginiamo, ciò potrà impattare sulle tasche del cliente finale, trasformandosi in un aumento nei prezzi di listino.

Due dettagli sui prossimi top gamma, già circolati abbondantemente nelle ultime settimane, potrebbero avere già messo a nudo questo cambio di strategia: il primo è la scelta di puntare sui SoC Qualcomm invece che sugli Exynos, soluzione fatta in casa e decisamente più economica ma al contempo meno performante (basti pensare al fatto che i pieghevoli del 2022, spinti dallo Snapdragon 8+ Gen 1, vanno “meglio” degli S22 spinti con l’Exynos 2200); il secondo è il fatto che Samsung Galaxy S23 Ultra dovrebbe puntare una fotocamera principale da 200 megapixel.

Quando arriveranno i Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra?

I prossimi top gamma di casa Samsung dovrebbero essere lanciati (il condizionale è d’obbligo, almeno in questa fase) nel corso del febbraio 2023, con alcune indiscrezioni che suggeriscono il lancio negli Stati Uniti nella prima settimana del mese.

A conti fatti, e in caso di conferme, potrebbero mancare meno di due mesi alla presentazione dei Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra: a loro toccherà il compito di far meglio dei predecessori Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, presentati il 9 febbraio 2022 (disponibili, poi, dal 25 febbraio 2022) e ancora oggi tra i migliori smartphone in circolazione considerando anche i cali di prezzo, nella speranza che, finalmente, possano arrivare anche qua in Europa nella variante con SoC Qualcomm.

