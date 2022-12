Da quando Google ha svelato il nuovo Material You con Android 12, l’azienda si è messa subito al lavoro per portare questo nuovo linguaggio grafico in tutte le proprie app. Se fino a qualche mese fa gran parte di queste avevano già ricevuto la nuova grafica, non si poteva dire la stessa cosa per l’app Google. Da qualche settimana è stata finalmente aggiornata ricevendo numerose novità come vi abbiamo raccontato in questo articolo. Tuttavia risultava chiara una incongruenza di fondo, in quanto il pannello delle impostazioni non era stato aggiornato, rimanendo dunque con il precedente stile grafico. Con una delle ultime versioni anche le impostazioni si sono uniformate al tema generale dando coerenza all’intera app.

Come si presenta la nuova grafica

Come ha condiviso Mishaal Rahman, senior technical editor di Esper, Google sta lanciando un pannello delle impostazioni ridisegnato. Come altre app Material You, è dotato di uno sfondo colorato, anche se non è chiaro se si adatti al tema di sistema.

Come si vede dalle foto, l’intestazione “Impostazioni” è diventata molto più grande e la funzione di ricerca è stata spostata in una grande barra di ricerca sotto l’intestazione, rendendola più facilmente individuabile e azionabile. Le opzioni primarie sono rimaste per lo più invariate nel nuovo design ma sotto di esse sono state aggiunte delle opzioni secondarie con alcuni esempi di settaggi che si trovano all’interno di ogni sezione. Questo aiuta sia a sfruttare meglio lo spazio disponibile, sia a dare un’idea generale di cosa aspettarsi nel menu di riferimento. All’interno delle singole sezioni il nuovo linguaggio di design è stato accompagnato dallo spostamento di alcune opzioni in altre sezioni più coerenti. Sono stati ridisegnati anche i pulsanti che attivano o disattivano la relativa funzione, ora in linea con quelli introdotti già da Android 12. Basti guardare le opzioni “Pagine recenti”, “Discover” o “Apri le pagine web nell’app” per rendersi conto del cambiamento.

Finalmente la casa americana ha deciso di aggiornare con il nuovo linguaggio di design quella che è probabilmente la sua app più importante. Un ulteriore passo in avanti quindi verso una coerenza grafica per tutti i prodotti e servizi di Google. Nonostante la novità sia stata distribuita, non è ancora disponibile per tutti e verrà rilasciata su larga scala nei prossimi giorni.