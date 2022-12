Altra giornata di aggiornamenti per gli smartphone Android, con Samsung, Nokia e Xiaomi che stanno rilasciando novità per alcuni dei propri dispositivi. Il produttore sud-coreano sta aggiornando Samsung Galaxy M13, Galaxy Xcover 5 e Galaxy S10 Lite, Nokia i suoi G50 e XR20, mentre Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro e Xiaomi 12S Ultra iniziano ad accogliere la MIUI 14. A tal proposito, c’è anche un’importante notizia riguardante la serie Xiaomi Mi 10. Andiamo a scoprire tutto.

Novità aggiornamento Android 13 per Samsung Galaxy M13

Partiamo di nuovo da Samsung, che sta rilasciando l’aggiornamento ad Android 13 con One UI 5.0 per un altro smartphone: si tratta di Samsung Galaxy M13, che riceve l’update a distanza di qualche giorno dal fratello 5G. La distribuzione è partita in alcuni Paesi europei con il firmware M135FXXU1BVL2 e porta con sé le patch di sicurezza di novembre 2022.

Le novità sono parecchie e comprendono nuove possibilità di personalizzazione (temi dinamici con tavolozze dei colori più complete), nuove animazioni ed effetti di transizione, nuovi effetti di sfocatura, nuovi stili per l’orologio (per la schermata di blocco e non solo), nuove impostazioni per la scelta degli sfondi, schermate del chiamante personalizzabili, routine più avanzate, Modalità Sonno, possibilità di impilare i widget, nuove gesture per il multitasking e la modalità schermo diviso, nuovo menu Dispositivi connessi all’interno delle Impostazioni, cambiamenti per l’app Fotocamera (filigrane e non solo) e la Galleria, notifiche più ampie, nuovo pop-up per le chiamate in arrivo e non solo.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S10 Lite e Samsung Galaxy Xcover 5

Samsung Galaxy S10 Lite ha già ricevuto le scorse settimane l’aggiornamento ad Android 13 (e resterà l’unico della gamma), e oggi accoglie un nuovo aggiornamento a partire dagli Stati Uniti. Fatto curioso, nel Paese lo smartphone non ha ancora ricevuto la One UI 5.0, ma sta ricevendo le patch di sicurezza di dicembre 2022 con il firmware G770U1UES6GVL2. Immaginiamo che le correzioni alle vulnerabilità più recenti arriveranno nei prossimi giorni anche in Europa. Patch di sicurezza di dicembre 2022 anche per Samsung Galaxy Xcover 5, che sta ricevendo il firmware G525FXXS5CVL4 in diversi Paesi europei. Lo smartphone rugged ha già ricevuto l’ultima versione del robottino nelle scorse settimane.

Come abbiamo avuto modo di scoprire attraverso il più recente bollettino diffuso da Samsung, le patch vanno a risolvere diverse decine di vulnerabilità, scovate a bordo del sistema operativo di Google e della stessa One UI. Per entrambi i dispositivi non sembrano essere incluse ulteriori novità: del resto hanno appena ricevuto una major release.

Novità aggiornamenti Android 13 per Nokia G50 e Nokia XR20

Anche Nokia prosegue con la distribuzione di Android 13 e aggiorna in queste ore due ulteriori smartphone in Europa e in Asia: si tratta di Nokia G50 e Nokia XR20, che stanno ricevendo rispettivamente le versioni V3.200 e V3.220. Per entrambi sono integrate anche le patch di sicurezza di novembre 2022, oltre alle tante novità di Android 13: tra queste possiamo citare le nuove possibilità di personalizzazione (attraverso tavolozze colori più avanzate e temi dinamici) e le nuove gestioni dei permessi per quanto riguarda i contenuti multimediali e le notifiche delle app in generale.

Il rollout per i dispositivi Nokia proseguirà nelle prossime settimane e dovrebbe toccare diversi altri smartphone, come ad esempio Nokia G11 Plus, e i tablet della gamma T. Continuate a seguirci per restare al passo.

Novità aggiornamento Android 13 per Xiaomi 12S, 12S Pro, 12S Ultra e buone nuove per la serie Xiaomi Mi 10

Proseguiamo con Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro e Xiaomi 12S Ultra, che in queste ore stanno ricevendo l’aggiornamento ad Android 13 con la MIUI 14 stabile. Come di consueto, la distribuzione è partita dalla Cina, ma questa volta non arriverà a livello globale. Il perché è presto detto: la gamma non è stata lanciata al di fuori del Paese. La versione in rollout è la 14.0.2.0.TLACNXM, dal peso di quasi 6 GB.

La nuova release punta molto sulla leggerezza, visto che in base a quanto dichiarato occupa meno spazio (13 GB) e richiede meno memoria RAM. Il produttore ha inoltre ridotto sensibilmente il numero di app che non possono essere disinstallate, lanciato il motore Photon per una migliore gestione delle risorse e una maggiore fluidità, migliorato le funzioni relative a privacy e sicurezza (gran parte delle operazioni vengono eseguite in locale, anche grazie all’Intelligenza Artificiale) e perfezionato l’interconnessione tra i tanti dispositivi dell’ecosistema Xiaomi.

Restando sul mondo Xiaomi, ci sono buone notizie per i possessori di Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro e Mi 10 Ultra. Vista l’abitudine del produttore di aggiornare a volte gli smartphone con l’ultima versione della MIUI, ma senza avanzare a livello di sistema operativo, molti si sono chiesti se il trio di device avrebbe ricevuto o meno Android 13: ebbene, grazie alla conferma su Weibo da parte di Zhang Guoquan, direttore del System Software Department, sappiamo che Mi 10, Mi 10 Pro e Mi 10 Ultra avranno una MIUI 14 basata su Android 13. Visti i problemi con la pandemia, pare che l’aggiornamento sia previsto entro il mese di marzo 2023.

Come aggiornare Samsung Galaxy M13, Galaxy Xcover 5, Galaxy S10 Lite, Nokia G50, Nokia XR20, Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro e Xiaomi 12S Ultra

Per aggiornare Samsung Galaxy M13, Galaxy Xcover 5 e Galaxy S10 Lite potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Discorso simile per Nokia G50 e Nokia XR20, per i quali il percorso è “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“. Nel caso siate riusciti a mettere le mani su Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro e Xiaomi 12S Ultra, potreste riuscire a trovare l’update via OTA passando per “Impostazioni > Info sistema > Versione di MIUI > Verifica aggiornamenti“.

Potrebbe interessarti: Come scegliere il nuovo smartphone, guida per non sbagliare e risparmiare