Google ha introdotto gli adesivi Playground AR nell’app Google Fotocamera sugli smartphone Pixel nel 2017 per consentire agli utenti di sovrapporre personaggi, figure e testo al mondo reale inquadrato dall’obiettivo.

Questa funzionalità è stata eliminata nel 2020 con il lancio dello smartphone Google Pixel 4a, quindi gli utenti delle serie Pixel 5, Pixel 6 e Pixel 7 non hanno potuto utilizzarla.

Gli adesivi Playground AR sono stati rimossi dal Play Store

Ora l’azienda di Mountain View ha deciso di chiudere definitivamente la funzionalità rimuovendo gli adesivi Playground AR dal Play Store.

Tuttavia i possessori di uno smartphone Google Pixel compatibile che in passato hanno scaricato gli adesivi AR possono ancora tornare a utilizzarli tramite il Play Store, toccando l’immagine del profilo in alto a destra, poi l’opzione “Gestisci app e dispositivo”, successivamente la scheda “Gestisci” e selezionando la voce “Non installate” nel menu a tendina appena sotto.

Nell’elenco che apparirà saranno presenti anche gli sticker AR come qualsiasi altra app precedentemente installata. In caso contrario l’unica possibilità è ricorrere all’installazione manuale scaricando il relativo APK da una fonte attendibile come APKMirror. Se interessati a seguire trovate i link ai pacchetti.

Adesivi AR

Blocchi (APK)

Testo (APK)

Playground:

Childish Gambino (APK)

Cibo (APK)

Frasi giapponesi (APK)

Amore (APK)

Avengers: Endgame dei Marvel Studios (APK)

Animali (APK)

POKÉMON Detective Pikachu (APK)

Segni (APK)

Sport (APK)

Stranger Things (APK)

L’ultimo Jedi (APK)

Viaggi (APK)

Meteo (APK)

Inverno (APK)

Rimuovendo il supporto degli adesivi Playground dalla sua app fotocamera, Google ha affermato che stava spostando l’attenzione sulla “costruzione di fantastiche esperienze AR che servono un pubblico molto più ampio”. Negli ultimi due anni questo si è visto in Google Maps Live View, Google Lens e gli Animali 3D.

