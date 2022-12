Continuano a susseguirsi in Rete le indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche degli smartphone della serie Redmi K60, la cui presentazione ufficiale dovrebbe essere vicina.

Ricordiamo che, stando a quanto è emerso sino a questo momento, dovrebbero essere tre i telefoni che Redmi dovrebbe lanciare: alla versione “base”, infatti, si dovrebbero affiancare la variante Pro e un modello K60E mentre pare che nei progetti del produttore cinese non vi sia una versione dedicata agli appassionati di gaming.

Cosa sappiamo della serie Redmi K60

Se per Redmi K60E è già stata confermata la presenza di un processore MediaTek Dimensity 8200, sugli altri due modelli vi sono meno certezze per quanto riguarda la CPU, sebbene le indiscrezioni fino a questo momento abbiano suggerito che potrebbe essere il chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Se per Redmi K60 non vi sono novità da questo punto di vista, nelle scorse ore qualcosa è cambiata per il modello Pro, che potrebbe arrivare sul mercato con un processore ancora più potente e nuovo, ossia Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Almeno di ciò è sicuro il popolare leaker Digital Chat Station, che sul social cinese Weibo ha aggiunto che lo smartphone potrà contare, nella sua versione più costosa, su 16 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione.

Redmi K60 e K60 Pro dovrebbero vantare entrambi moduli RAM con tecnologia LPDDR5x e memoria di archiviazione UFS 4.0, caratteristica presente anche su altri recenti modelli top di gamma, come le serie Xiaomi 13 e Vivo X90.

Tra le altre caratteristiche dei due smartphone di Redmi dovremmo trovare un display AMOLED con refresh rate a 120 Hz, il supporto alla ricarica rapida a 67 W e l’interfaccia MIUI 14 basata su Android 13.

Restiamo in attesa di scoprire quando il produttore cinese lancerà ufficialmente questi telefoni e quando arriveranno anche nei mercati europei.

