Sharp ha annunciato un importante rinnovamento per la sua gamma di Android TV con il lancio di nuovi modelli della serie FN. Si tratta di una famiglia di TV in grado di abbinare ottime specifiche tecniche, una piattaforma smart completa ed aggiornata oltre ad un prezzo particolarmente accessibile. La nuova gamma di Sharp arriva in Italia in questi giorni con l’obiettivo di rappresentare un’opzione concreta per gli utenti in cerca di un nuovo TV. Ecco prezzi e dettagli della nuova serie FN di Sharp:

Sharp lancia in Italia i nuovi Android TV della serie FN: quattro modelli disponibili

La gamma di TV di Sharp si rinnova con il debutto in Italia della serie FN. Si tratta di modelli Android TV che arrivano sul mercato proponendo un ottimo rapporto qualità prezzo. I quattro modelli della nuova famiglia di TV di casa Sharp possono contare su di un pannello 4K Ultra HD e sulle potenzialità di Android TV 11 che garantisce un accesso completo a tutte le principali applicazioni di intrattenimento domestico disponibili tramite il Google Play Store. In un secondo momento rispetto al lancio, inoltre, sarà possibile utilizzare Google Assistant in italiano.

La nuova famiglia di Android TV di casa Sharp arriva sul mercato con un comparto tecnico completo con supporto HDR e Dolby Vision, quattro porte HDMI 2.1 e un sistema audio firmato Harman Kardon con supporto DTS:X e DTS Virtual:X. Il pannello presenta una luminosità massima compresa tra i 350 ed i 380 nit, in base al modello scelto (si tratta di un 20% in più circa rispetto alla media del mercato). Da notare anche due porte USB ed un lettore di schede microSD. I TV della nuova serie di Sharp presentano un design con cornice ridotta al minimo e supporto in alluminio.

Per il mercato italiano sono in arrivo quattro modelli della nuova serie FN di Sharp. Il modello base presenta una diagonale di 43 pollici ed arriva sul mercato con un prezzo di listino di 429 euro. Molto interessanti, in termini di rapporto prezzo/dimensioni, sono le due varianti intermedie della nuova serie FN. Il modello da 50 pollici, infatti, arriva sul mercato con un prezzo di 469 euro, appena 40 euro in più rispetto al taglio “compatto” da 43 pollici.

La versione da 55 pollici, invece, è disponibile in Italia con un prezzo di 519 euro. A completare la gamma della nuova serie di Android TV di casa Sharp c’è il modello da 65 pollici che viene proposto con un listino di 679 euro, decisamente interessante in rapporto alla diagonale molto elevata proposta. La nuova gamma di TV di casa Sharp arriva sul mercato italiano in queste settimane, giusto in tempo per il periodo di shopping natalizio e per lo switch off programmato per il 21 dicembre prossimo. I TV della serie FN di Sharp saranno in vendita online, presso tutti i principali rivenditori e su Amazon, oltre che nei negozi.

