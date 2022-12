Negli ultimi tempi è in crescita il numero di produttori che sta provando a ritagliarsi una fetta del mercato delle console da gioco portatili e tra le new entry di segnala quest’oggi la nuova KT R1 di KT Pocket: una console in formato tascabile con sistema operativo Android.

In tempi non sospetti vi avevamo raccontato del tentativo fatto da un brand nettamente più blasonato come Logitech di entrare in un mercato che tiene sempre viva l’attenzione di una nicchia di appassionati. Tra i nomi meno noti al pubblico generalista possiamo ricordare, invece, OneXPlayer Mini Pro con Windows e Retroid Pocket 3+ e Anbernic RG505 con base Android.

KT R1 di KT Pocket: caratteristiche tecniche e design

KT R1 di KT Pocket si mette in concorrenza proprio con queste ultime, visto che si affida al sistema operativo del robottino verde. Dopo un susseguirsi di indiscrezioni, la piccola console è finalmente approdata sul mercato, con la versione base contraddistinta da un guscio in plastica e da una dotazione di memoria 4 GB + 64 GB. Gli utenti più esigenti guarderanno con maggiore interesse alla variante più costosa che offre un corpo in metallo e 8 GB di RAM con 256 GB di memoria interna. Se la RAM raddoppia passando da una versione all’altra, non va dimenticato che la memoria interna è in tutti i casi espandibile.

Quanto alla dotazione hardware, è presente un SoC MediaTek Helio G99 a 6 nm, con CPU composta da due core ARM Cortex-A76 e sei core Cortex-A55 e GPU Mali G-57 MP2. In linea teorica, il SoC in questione dovrebbe essere potente abbastanza per emulare giochi della leggendaria PlayStation 2, anche se il rapporto d’aspetto in 3:2 sembra rievocare maggiormente i fasti del Game Boy Advance. Del resto lo schermo è grande solit 4,5 pollici e presenta una risoluzione di 1.620 x 1.080 pixel.

La connettività include Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 5, mentre il sistema operativo a bordo è Android 12. Infine, la batteria da 5.000 mAh dovrebbe garantire dalle 6 alle 10 ore di autonomia di gioco.

Prezzo e disponibilità

Per maggiori dettagli di natura tecnica, vi rimandiamo al sito ufficiale di KT Pocket. In attesa di maggiori informazioni sulla disponibilità internazionale di questo prodotto, vi basti sapere che KT R1 è disponibile in tre tagli di memoria: 4 GB + 64 GB da 169 dollari, 6 GB + 128 GB da 199 dollari e 8 GB + 256 GB da 229 dollari.