L’attesa console portatile per il cloud gaming annunciata da Logitech e Tencent nel cuore dell’estate è finalmente realtà. Logitech G Cloud Gaming Handheld offre controlli di gioco precisi, uno schermo Full HD con risoluzione 1080p e tanta autonomia in un design elegante e leggero.

Caratteristiche della console portatile Logitech G CLOUD Gaming Handheld

La console portatile Logitech G CLOUD consente ai gamer di giocare ovunque sia disponibile una connessione Wi-Fi e supporta il gioco in streaming via cloud Xbox Game Pass Ultimate e NVIDIA GeForce NOW; inoltre i giocatori possono eseguire lo streaming di giochi locali da una console Xbox utilizzando l’omonima app, i loro giochi Steam tramite SteamLink, nonché scaricare app remote play, streaming video e altro ancora attraverso Google Play Store, poiché il suo sistema operativo è Android 11.

Con un peso di soli 463 grammi, Logitech G CLOUD include una batteria che offre oltre 12 ore di gioco attraverso l’ampio schermo touchscreen Full HD da 7 pollici 1080p che vanta una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e un’esperienza di gioco a tutto schermo in formato 16:9.

Il cuore della console portatile Logitech è il SoC Qualcomm Snapdragon 720G Octa-core con frequenza fino a 2.3 GHz e i controlli di gioco non hanno nulla da invidiare i migliori controller grazie alla presenza di feedback aptico, giroscopio e controlli personalizzabili.

Disponibilità e prezzi della console portatile Logitech G CLOUD Gaming Handheld

Logitech G CLOUD debutterà nel Nord America a ottobre a un prezzo di 349,99 dollari, che viene ribassato a 299,99 dollari per coloro che effettuano il preordine, tuttavia il prodotto dovrà affrontare la concorrenza di altre console portatili, in particolare Steam Deck e Nintendo Switch.

