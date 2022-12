Prosegue senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di OPPO volto all’aggiornamento dei più recenti smartphone e tablet del produttore cinese a ColorOS 13, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda basata su Android 13.

Nelle scorse ore il team di OPPO ha pubblicato la roadmap che ci permette di scoprire quali dei suoi device dovrebbero ricevere l’atteso aggiornamento nel corso del mese di dicembre, chiudendo così il 2022 con la nuova versione del sistema operativo mobile di Google.

La roadmap di OPPO ColorOS 13 per dicembre 2022

A dicembre gli sviluppatori di OPPO rilasceranno sia build stabili che beta di questa interfaccia basata su Android 13 per Reno7 SE 5G, la serie Reno6, la serie Reno5 e OPPO Pad ed anche OnePlus Ace Pro riceverà un aggiornamento stabile in questo mese.

C’è da tenere presente che la roadmap in questione riguarda i device commercializzati in Cina ma si spera che il produttore possa a breve svelare i suoi programmi per l’aggiornamento anche dei dispositivi venduti a livello globale.

Ecco la roadmap di dicembre di ColorOS 13:

9 dicembre 2022

OPPO Pad (Beta)

OPPO Pad Artist Limited Set (Beta)

OnePlus Ace Pro

15 dicembre 2022

OPPO Reno5 5G

OPPO Reno5 Pro+ 5G

OPPO Reno6 5G

OPPO Reno6 Pro+ 5G

OPPO Reno5 Pro+ Artist Limited Edition 5G

OPPO Reno6 Pro+ 5G Detective Conan Limited Edition

23 dicembre 2022

OPPO Reno7 SE 5G

OPPO Reno8 Pro 5G

28 dicembre 2022

OPPO Reno5 Pro 5G

OPPO A95 5G

Ricordiamo che la nuova versione di ColorOS porta con sé, oltre alle novità di Android 13, diverse novità grafiche, nuove funzionalità e vari miglioramenti (soprattutto per quanto riguarda le possibilità di personalizzazione).

La speranza dei possessori di smartphone di OPPO è che il produttore cinese riesca a rilasciare l’atteso aggiornamento per i modelli commercializzati in Europa in tempi rapidi. Staremo a vedere.

