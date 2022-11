In occasione dell’evento di lancio di Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro il colosso di Mountain View ha anticipato anche alcune funzionalità in arrivo nelle settimane successive sui suoi nuovi smartphone, come il servizio “VPN by Google One“.

Ebbene, pare che il team di Google abbia finalmente dato il via al rilascio di questa funzionalità, che dovrebbe essere implementata con l’aggiornamento Pixel Feature Drop di dicembre ma che è già stato messo a disposizione di alcuni utenti.

Su Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro arriva un’attesa funzionalità

Il servizio VPN di Google One rappresenta una soluzione studiata per consentire agli utenti di mascherare il loro traffico e il loro indirizzo IP, ridurre i rischi di tracciamento online e usufruire di una protezione sulle reti Wi-Fi pubbliche e su altre reti non protette.

C’è da precisare che il servizio VPN del colosso di Mountain View è disponibile soltanto in alcuni Paesi, tra i quali vi è anche l’Italia ed è incluso per i membri di Google One con piani da 2 TB di spazio di archiviazione (o superiore) e il colosso di Mountain View ci tiene a precisare che non userà mai la connessione VPN per tracciare, raccogliere o vendere l’attività online degli utenti.

Una volta aperta l’app Google One viene mostrata una nuova schermata che informa i possessori di Google Pixel 7 della disponibilità della nuova funzionalità, con la possibilità di gestirla direttamente da tale applicazione.

Riferimenti al servizio VPN vi sono anche nella sezione Vantaggi, dalla quale gli utenti potranno accedere a una scheda informativa che spiega cosa è possibile fare con tale servizio e che tipo di protezioni offre e alle impostazioni, ove potranno anche abilitare la funzionalità.

Una volta attivato il servizio VPN, i possessori degli smartphone di Google potranno aggiungere alle Impostazioni Rapide un toggle per connettersi velocemente ad esso.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Google Pixel 7 Pro