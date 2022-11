Ci siamo quasi: il periodo di offerte del Black Friday, che quest’anno è stato particolarmente lungo, si sta per chiudere con gli ultimi sconti del Cyber Monday, validi ancora per poche ore (o anche meno, dipende dalle scorte). Se state cercando un nuovo smartphone Android e vi siete persi tra i tantissimi ribassi di questi giorni, vi segnaliamo noi una top 5 delle migliori occasioni da non perdere tra i vari negozi online.

5 super offerte last minute del Cyber Monday sugli smartphone Android

State cercando un flagship approfittando delle offerte del Cyber Monday? Potrebbe valere la pena dare uno sguardo al Samsung Shop, perché grazie al coupon GALAXYEXTRA potete portarvi a casa Samsung Galaxy S22 Ultra a partire da 799 euro. Si tratta di un prodotto che ha bisogno di ben poche presentazioni, con il suo SoC Exynos 2200 affiancato da 8 GB di RAM e con i suoi cinque sensori fotografici, che vedono protagonista la fotocamera principale Dual Pixel da 108 MP e lo zoom ottico fino a 10x.

Volete dare una possibilità ai pieghevoli? Quelli Samsung non sono mai stati così convenienti grazie alle proposte a disposizione su eBay: Samsung Galaxy Z Fold4 è in offerta a 1189,90 euro (12-256 GB), mentre Samsung Galaxy Z Flip4 è in promozione a 729,90 euro (8-256 GB). Se invece siete più tipi da “esperienza Pixel” dovreste dare uno sguardo su Amazon, perché è ancora disponibile al minimo storico il fascia media Google Pixel 6a a 328,60 euro. In alternativa, sulle stesse cifre c’è OPPO Reno6 5G, uno smartphone che ha qualche mesetto sulle spalle ma che è uscito a 500 euro di prezzo consigliato: potete portarvelo a casa a 299,90 euro sia da Unieuro sia da MediaWorld, ma solo online.

Ecco tutti i link per procedere all’acquisto:

Per tutte le altre offerte del Cyber Monday potete consultare i nostri articoli dedicati qui in basso, suddivisi per categoria, e iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech, da tenere sotto controllo tutto l’anno per le migliori occasioni.

