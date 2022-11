MediaWorld si prepara a chiudere questo periodo di offerte del Black Friday con un gran finale: sul sito sono disponibili solo per oggi gli sconti del Cyber Monday, che toccano tantissimi prodotti Android e non solo. Andiamo insieme a scoprire una selezione delle migliori occasioni da sfruttare in queste ore.

Le migliori offerte Android del Cyber Monday di MediaWorld

Il Cyber Monday è arrivato per chiudere le offerte del Black Friday, come da tradizione. Gli sconti sono disponibili solo online e solo fino alle 23:59 di oggi, 28 novembre 2022, e riguardano tantissimi prodotti tech: tra questi spiccano molti smartphone e tablet Android, ma anche alcuni smartwatch con Wear OS. Le proposte toccano soprattutto prodotti a marchio Samsung, come i flagship della serie Galaxy S22, i pieghevoli, i tablet della serie Galaxy Tab S8 e gli smartwatch Galaxy Watch4, ma non solo.

Come promesso, procediamo e andiamo a scoprire una selezione delle migliori offerte MediaWorld del Cyber Monday:

Offerte smartphone Android

Offerte tablet Android

Offerte smartwatch Wear OS

Questa era solo una selezione delle migliori offerte del Cyber Monday di MediaWorld. Per scoprire tutti gli sconti online della catena potete seguire il link qui sotto, mentre più in basso potete consultare le nostre pagine suddivise per categoria. Non scordate di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech, perfetto per non perdere le migliori occasioni durante tutto l’anno.

Tutte le offerte del Cyber Monday MediaWorld

Offerte per categoria

