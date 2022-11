Google ha da poco rilasciato la sua tanto attesa riprogettazione “Coolwalk” per Android Auto in versione beta, tuttavia gli ultimi aggiornamenti della piattaforma hanno interessato non solo l’interfaccia utente. Google ha infatti ridisegnato anche il menu delle impostazioni di Android Auto, in pieno stile Material You.

Google sta introducendo il Material You nel menu delle impostazioni di Android Auto

Nella versione 7.5 dell’app il menu delle impostazioni di Android Auto ora include il tema scuro grazie al design Material You.

Questo nuovo menu delle impostazioni non è ancora disponibile per tutti, ma i colleghi di 9To5Google sono riusciti ad attivarlo manualmente per offrirci un primo sguardo.

Come con la maggior parte delle moderne app Android di Google, ora anche Android Auto supporta il tema Material You per i colori accentati e può passare da temi chiari a temi scuri, inoltre offre un aspetto generale molto più ordinato rispetto a prima.

Al momento non è chiaro quando Google inizierà a distribuire ampiamente questo nuovo menu delle impostazioni per gli utenti di Android Auto, tuttavia non è da escludere che questa novità possa debuttare ampiamente insieme alla riprogettazione “Coolwalk”.

