Il gigante dei semiconduttori Qualcomm ha da poco annunciato il nuovo Snapdragon 782G, SoC di fascia media che, molto probabilmente, vedremo a bordo di un gran numero di smartphone Android di fine 2022 e di tutto il 2023.

Questo perché la nuova arma del colosso di San Diego è l’evoluzione diretta del riuscitissimo Snapdragon 778G e va dunque a porsi come suo erede designato, posizionandosi un gradino sotto allo Snapdragon 7 Gen 1 all’interno del catalogo delle piattaforme mobile di Qualcomm.

Lo Snapdragon 782G è la nuova arma di Qualcomm per la fascia media

A circa una settimana dalla presentazione della nuova piattaforma top gamma della casa, ovvero lo Snapdragon 8 Gen 2, e come anticipato in apertura, Qualcomm ha annunciato il nuovo SoC di fascia media Snapdragon 782G, soluzione che lo pone come discendente diretto dello Snapdragon 778G (presentato nel maggio del 2021) e come ulteriore evoluzione dello Snapdragon 778G+ (presentato nell’ottobre del 2021).

Snapdragon 778G e 778G+ hanno fatto le fortune di molti produttori che li scelti come cuore pulsante dei propri smartphone medio-gamma più riusciti, tra cui citiamo il Samsung Galaxy A52s 5G (trovate qui la nostra recensione), ancora oggi uno dei più venduti, il Realme GT Master Edition (trovate qui la nostra recensione) e lo Xiaomi 11 Lite 5G NE (trovate qui la nostra recensione).

Lo Snapdragon 782G avrà dunque l’arduo compito di replicare tra la fine del 2022 e il 2023 quanto fatto dal proprio predecessore tra la seconda metà del 2021 e il 2022; e dovrà farlo affrontando tanta concorrenza, sia da parte di soluzioni di altre aziende (vedi i Dimensity di MediaTek) che da soluzioni interne alla stessa Qualcomm.

All’interno del catalogo di Qualcomm, la nuova piattaforma va a posizionarsi tra le soluzioni della serie 6 (Snapdragon 695 e Snapdragon 6 Gen 1) e la soluzione al top della serie 7, quello Snapdragon 7 Gen 1 presentato lo scorso maggio (assieme allo Snapdragon 8+ Gen 1) e che, per quanto promettente, non sembra avere ancora fatto breccia nel cuore dei produttori (qualche indiscrezione ha suggerito il prossimo Xiaomi 12 Lite 5G NE potrebbe contare su di lui).

Si tratta di uno Snapdragon 778G+ ancora più spinto

Fatto un po’ un quadro generale, è il momento di concentrarsi su cosa può offrire il nuovo Snapdragon 782G di Qualcomm. Come anticipato, è una versione ancora più spinta dello Snapdragon 778G+ che, a sua volta, si configurava come versione potenziata dello Snapdragon 778G originale.

Lo Snapdragon 782G è realizzato con lo stesso processo produttivo a 6 nm dei predecessori ed è caratterizzato da una CPU octa-core con i custom core Kryo 670 (basati sugli ARM Cortex-A78 e Cortex-A55) sfruttati nella stessa configurazione 1+3+4. A crescere è la frequenza operativa del performance-core Kryo 670 Prime, che ora lavora fino a 2,7 GHz (+200 MHz rispetto allo Snapdragon 778G+); invece, i tre core intermedi Kryo 670 Gold lavorano fino a 2,2 GHz e i quattro efficiency-core Kryo 670 Silver (quelli basati sui Cortex-A55) lavorano fino a 1,9 GHz, lasciando tutto invariato rispetto al predecessore.

Grazie a questa piccola modifica, la CPU viene indicata come più veloce di quella dello Snapdragon 778G+ nell’ordine del 5%. La GPU, che resta la Adreno 642L, è indicata come più veloce del 10% rispetto a quella del predecessore (anche se Qualcomm non ci comunica la frequenza operativa).

Alla pari del predecessore, lo Snapdragon 782G offre il supporto allo standard di ricarica Quick Charge 4+ (fino al 50% di ricarica in 15 minuti), la stessa architettura Fused AI Accelerator, lo stesso ISP Qualcomm Spectra (14 bit, capacità di elaborare fino a 2 gigapixel al secondo, supporto alla risoluzione fino a 200 megapixel), e lo stesso modem.

Questo è lo Snapdragon X53 che supporta le reti 5G Sub-6GHz e mmWave, mentre il sistema FastConnect 6700 dona il supporto al Wi-Fi 6E (802.11 ax, dual-band, banda 6 GHz) fino a 2,9 Gbps e l’integrazione del Bluetooth 5.2 (AD2P, LE).

Scheda tecnica dello Snapdragon 782G

Di seguito, riportiamo le specifiche tecniche principali del nuovo Snapdragon 8+ Gen 1. Qualora foste interessati a scoprire la scheda tecnica completa, vi rimandiamo alla pagina dedicata sul portale del chipmaker americano.

Processo produttivo: 6 nm

CPU: 64-bit , Octa-Core (1x Kryo 670 Prime @ 2,7 GHz + 3x Kryo 670 Gold @ 2,2 GHz + 4x Kryo 670 Silver @ 1,9 GHz)

, (1x Kryo 670 Prime @ 2,7 GHz + 3x Kryo 670 Gold @ 2,2 GHz + 4x Kryo 670 Silver @ 1,9 GHz) GPU: Adreno 642L Supporto al gaming HDR Supporto alle API Vulkan 1.1

Memorie RAM: LPDDR5 @ 3200 MHz (massimo 16 GB)

(massimo 16 GB) Supporta un display: Integrato: FHD+ @ 144 Hz Esterno: fino a 4K @ 60 Hz con HDR10+ e profondità di colore a 10 bit

Capacità foto/videografiche: Triplo ISP a 14-bit Elaborazione fino a 2 Gigapixel al secondo Risoluzione massima foto: 200 MP Permette di catturare video fino all’ 4K HDR

Audio: Qualcomm Aqstic audio codec

Modem: Snapdragon X53 5G 5G mmWave e 5G sub-6 GHz (SA e NSA) Fino a 3,7 Gbps in Downlink Fino a 1,6 Gbps in Uplink

Scheda wireless: Qualcomm FastConnect 6700 Wi-Fi 6/6E (2.4 GHz, 5 GHz e 6 GHz), 802.11 ax Bluetooth 5.2 con LE

Connettività: NFC, USB 3.1, Sistemi di geolocalizzazione (dual-band, L1+L5)

Ricarica: Qualcomm Quick Charge 4+

In conclusione, vi segnaliamo che Qualcomm non ha comunicato quale sarà l’inedito smartphone con cui debutterà il nuovo Snapdragon 782G, anche se molti indizi suggeriscono che il candidato sembra essere l’Honor 80, atteso ufficialmente per la giornata domani assieme ai fratelli Honor 80 SE e Honor 80 Pro.

