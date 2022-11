La serie HONOR 80 è pronta a debuttare sul palcoscenico mondiale grazie all’evento di presentazione che si terrà in Cina nella giornata di domani, 23 novembre, in cui il produttore svelerà l’intera lineup costituita da HONOR 80 Pro, HONOR 80 e HONOR 80 SE.

Sebbene grazie ad alcune informazioni trapelate nelle scorse settimane si conoscano già gran parte delle caratteristiche dei primi due dispositivi della famiglia, con tanto di immagini della parte posteriore, ora i tre modelli si sono resi protagonisti di alcune foto che ne ritraggono la parte frontale nonché un’ulteriore immagine del posteriore. Inoltre, sono trapelate le specifiche chiave di HONOR 80 SE il quale fino a ora aveva vissuto all’ombra dei due fratelli maggiori.

La nuova lineup di HONOR si mostra dal vivo

Osservando l’immagine della parte anteriore notiamo subito come l’unico dispositivo ad avere il ritaglio a forma di pillola per la fotocamera frontale sia solo HONOR 80 Pro, contrariamente a quanto sostenuto nei leak delle scorse settimane che ipotizzavano tale soluzione per tutti e tre i modelli. Peraltro, il ritaglio centrale nel display del modello Pro dovrebbe ospitare ben due sensori da 50 megapixel.

Nella parte frontale spicca il vetro caratterizzato da bordi curvi e sottili che, in HONOR 80 e nel modello SE fanno spazio a un piccolo mento nella parte inferiore, a differenza del modello Pro che può contare su uno schermo con bordi più omogenei. Senza alcune sorprese, i pannelli ospitano un display OLED – di cui non sappiamo ancora le specifiche – e il sensore per il rilevamento dell’impronta digitale.

Specifiche tecniche HONOR 80 SE

Nonostante i modelli sembrino somigliarsi esteticamente, il vero estraneo qui è HONOR 80 SE il quale adotta un design più classico e meno ispirato rispetto ai fratelli maggiori. Differenza visibile soprattutto nella foto del retro dei tre dispositivi che mostra il modulo fotografico quadrato del modello SE all’interno del quale sono allocati tre sensori – da 64 megapixel complessivi – e il flash led.

Le discrepanze non si fermano qui e permeano anche la scelta del processore il quale dovrebbe trattarsi di un Mediatek Dimensity 1080 – a differenza dello Snapdragon 782G e lo Snapdragon 8+ Gen 1 presente su HONOR 80 e 80 Pro rispettivamente – coadiuvato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La batteria all’interno sarà una 4600 mAh con supporto alla ricarica rapida da 66 Watt.

Stando alle specifiche tecniche e in attesa dei prezzi, HONOR 80 SE sembra uno smartphone destinato a collocarsi nella fascia media del mercato mentre HONOR 80 e 80 Pro puntano a conquistarne i piani alti.

Appuntamento a domani, 23 novembre, per la presentazione ufficiale della nuova famiglia di smartphone HONOR in attesa di ricevere novità positive riguardo prezzi e commercializzazione in Europa.

