In casa Xiaomi si parla già del prossimo lancio della nuova serie di riferimento Xiaomi 13, della quale farà sicuramente parte anche un modello Lite pensato per gli utenti meno esigenti e più attenti al risparmio; proprio il nome di Xiaomi 13 Lite costituisce oggetto di un nuovo avvistamento nel database IMEI, che purtroppo porta a pensare all’ennesima operazione rebrand all’orizzonte per il produttore cinese.

Xiaomi 13 Lite e 12 Lite 5G NE sono lo stesso smartphone?

Una generazione di smartphone top di gamma dopo l’altra, Xiaomi rimane fedele al proprio modus operandi, portando sul mercato un modello di fascia alta, un flagship vero e proprio (il “Pro” di turno) e un modello Lite che richiama il design language dei top ma lo abbina a specifiche tecniche e prezzi propri della fascia media. Tutto porta a ritenere che tale copione verrà recitato fedelmente anche con la generazione il cui lancio è in preparazione: accanto a Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, troveremo — a meno di ribaltoni — anche uno Xiaomi 13 Lite e della sua esistenza è appena emerso un indizio concreto.

Il nome di Xiaomi 13 Lite, come si accennava in apertura, è stato appena avvistato nel database IMEI associato al dispositivo con model number 2210129SG. Il fatto che i tecnici del produttore cinese stiano lavorando a questo modello non sorprende — non c’è nulla di strano nel fatto che l’ottimo Xiaomi 12 Lite 5G avrà un successore —, è piuttosto il model number visibile nel seguente screenshot a destare qualche perplessità.

L’inserimento di questo nuovo modello nel database IMEI reca la data di ieri, 28 ottobre, tuttavia il model number riportato non è inedito: 2210129SG è lo stesso esatto codice alfanumerico che una settimana fa era comparso nello stesso database — e prima ancora in altri — ma associato ad un diverso nome commerciale: Xiaomi 12 Lite 5G NE.

Questa situazione bizzarra non può che indurre a riflettere sulla possibile spiegazione, sebbene al momento ci tocchi muoverci nel campo delle pure e semplici speculazioni. La prima spiegazione parla di una Xiaomi inizialmente indecisa tra questi due nomi, con una decisione iniziale favorevole a Xiaomi 12 Lite 5G NE e un successivo ripensamento a vantaggio di Xiaomi 13 Lite. La seconda spiegazione è che almeno una di queste registrazioni sia stata contraffatta in qualche modo.

Il terzo ragionamento è quello meno lineare e più preoccupante, ma non del tutto campato in aria visto che parliamo di Xiaomi: il produttore cinese ci ha abituati negli anni a numerose operazioni di rebrand, sia nel senso dello stesso modello proposto con marchi e nomi diversi, sia nel senso di nomi associati a specifiche tecniche differenti a seconda del mercato di riferimento. Insomma, un’operazione di questo tipo non sarebbe sconvolgente, anche se rappresenterebbe un piccolo record: Xiaomi 12 Lite 5G NE dovrebbe già essere un mero rebrand di Xiaomi CIVI 2, se anche Xiaomi 13 Lite seguisse lo stesso paradigma, avremmo un unico smartphone con tre nomi diversi.

La speranza è che quest’ultima spiegazione non sia quella corretta — sarebbe quasi preferibile l’ipotesi del fake —, ma in attesa di maggiori informazioni in un senso o nell’altro, non ci resta che lasciarvi un riepilogo della scheda tecnica di Xiaomi CIVI 2, annunciato in Cina il mese scorso.

Scheda tecnica di Xiaomi CIVI 2:

Display da 6,55 pollici (2400 x 1080 pixel) Full HD+ AMOLED 20:9 HDR10+, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz, attenuazione PWM ad alta frequenza di 1920 Hz, luminosità fino a 1000 nit, HDR10+, Dolby Vision, protezione Corning Gorilla Glass 5

Processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (4nm) con GPU Adreno 662

8 GB di RAM LPDDR4X con 128 GB / 256 GB (UFS 2.2) di memoria oppure 12 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB (UFS 2.2) di memoria

Doppia SIM (nano + nano)

MIUI 13 basata su Android 12

Fotocamera posteriore da 50 MP con sensore Sony IMX766, apertura f/1.8, flash LED, obiettivo ultra grandangolare da 20 MP 115° con apertura f/2.2, fotocamera macro da 2 MP con apertura f/2.4

Fotocamera frontale AF da 32 MP con fotocamera principale f/2.0, fotocamera secondaria ultra grandangolare da 32 MP 100°, flash Quad LED con temperatura multicolore

Sensore di impronte digitali in-display, sensore a infrarossi

USB Type-C, altoparlanti doppi, Dolby Atmos

Dimensioni: 159,2×72,7×7,23; Peso: 171,8 g

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC

Batteria da 4500 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W

