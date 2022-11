OnePlus annuncia il primo premio dell’iniziativa Operation Black Box, la caccia al tesoro digitale che ha dato il via alla campagna promozionale del Black Friday a inizio mese e che ha visto gli utenti di tutta Europa sfidarsi per quattro settimane. Il premio finale non è uno smartphone, ma molto di più: una fornitura a vita di flagship OnePlus!

OnePlus promette un flagship all’anno per sempre: ecco il premio più ambito

Proprio così: il premio finale dell’iniziativa Operation Black Box è una “Golden Box” con una fornitura a vita di smartphone OnePlus. Il fortunato utente che si aggiudicherà il premio riceverà da subito un OnePlus 10 Pro 5G e, a partire dal 2023, riceverà una volta all’anno un flagship dallo store ufficiale, per sempre. Un premio che gli affezionati clienti della casa cinese non vorranno lasciarsi sfuggire. L’Operation Black Box, partita a inizio novembre, è stata pensata per coinvolgere i membri della community OnePlus in Europa, con sfide che spingevano gli utenti a trovare alcuni luoghi sparsi per il continente attraverso Google Street View. Per trovare le coordinate segrete, sono stati sparsi indizi all’interno delle pagine social di OnePlus e sul sito ufficiale.

Il Black Friday OnePlus, come abbiamo visto, consiste anche in una serie di offerte su alcuni dei prodotti più popolari del marchio: dallo scorso 18 novembre sullo shop online ufficiale della casa sono disponibili diversi sconti, che rimarranno validi fino al 30 novembre 2022 (salvo esaurimento scorte):

