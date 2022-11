Con l’inizio del mese di novembre, OnePlus dà il via ufficiale al Black Friday. Anche se la tradizionale giornata di sconti è ancora lontana, il brand ha già presentato le iniziative promozionali che ci accompagneranno nel corso del mese e che daranno la possibilità agli utenti di acquistare prodotti OnePlus a prezzo fortemente scontato. Tra le iniziative previste per il Black Friday di OnePlus c’è la cosiddetta Operation Black Box.

Si tratta di una vera e propria caccia al tesoro che, secondo l’azienda, è stata pensata per celebrare al meglio l’intera community i OnePlus. La caccia al tesoro permetterà di partecipare ad una serie di estrazioni a premi per vincere prodotti OnePlus. L’azienda, inoltre, metterà in vendita delle Black Box esclusive con tanti vantaggi per gli utenti. Il Black Friday di OnePlus, naturalmente, comprenderà anche sconti su smartphone e altri dispositivi. Ecco i dettagli:

OnePlus presenta il suo Black Friday: offerte e iniziative speciali per gli utenti

Il Black Friday di OnePlus si articolerà in vari modi. Il brand, infatti, ha organizzato la cassa al tesoro online Operation Black Box. Gli utenti saranno chiamati a individuare alcuni luoghi in tutto il continente tramite Google Street View per trovare delle misteriose Black Box sfruttando gli indizi che OnePlus disseminerà sui suoi canali social e sul sito ufficiale dell’azienda.

Chi riuscirà a trovare le Black Box potrà poi partecipare ad un’estrazione e provare a vincere un dispositivo gratuito. Per tutto il mese di novembre è in programma un’estrazione a settimana. Le opportunità per vincere un dispositivo OnePlus, quindi, saranno numerose.

Da notare, inoltre, che nelle giornate del 4 e dell’11 novembre, alle 13.00, sarà possibile acquistare una Black Box direttamente sullo store OnePlus. A disposizione degli utenti ci sarà un numero limitato di box da acquistare a 9,99 euro. Le box potranno includere articoli con un valore fino a 729 euro oltre a dei coupon fino a 999 euro. Il totale di Black Box acquistabili dal sito sarà molto limitato.

Naturalmente, il Black Friday porterà anche tanti sconti sui dispositivi OnePlus. Le offerte sulla gamma di smartphone del brand prenderanno il via il prossimo 18 di novembre. OnePlus ha già stilato un elenco delle promozioni in programma sia sugli smartphone che sulle Buds in listino. Ecco quali saranno le offerte proposte da OnePlus:

OnePlus 10 Pro 8GB+128GB storage: in vendita a €699, con sconto di €200

OnePlus 10 Pro 12GB+256GB storage: in vendita a €799, con sconto di €200

OnePlus 10T 8GB+128GB storage: in vendita a €599, con sconto di €100

OnePlus 10T 16GB+256GB storage: in vendita a €699, con sconto di €100

OnePlus Nord 2T 8GB+128GB storage: in vendita a €349, con sconto di €50

OnePlus Nord 2T 12GB+256GB storage: in vendita a €429, con sconto di €70

OnePlus Nord CE 2 8GB+128GB storage: in vendita a €269, con sconto di €80

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 6GB+128GB storage: in vendita a €229, con sconto di €70

OnePlus Buds Pro: in vendita a €109, con sconto di €40

OnePlus Buds Z2: in vendita a €69, con sconto di €30

OnePlus Nord Buds: in vendita a €35, con sconto di €14

Ricordiamo, però, che già oggi lo store OnePlus propone diversi dispositivi in offerta. Basta utilizzare il codice sconto BF2022A per ottenere un risparmio extra sull’acquisto del prodotto desiderato. Le offerte del momento sono le seguenti:

