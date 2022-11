Xiaomi non è nuova nel segmento degli smartphone pieghevoli, negli ultimi anni ha infatti lanciato Xiaomi MIX Fold e Xiaomi MIX Fold 2, due dispositivi che, come la maggior parte di quelli presenti sul mercato, si piegano verso l’interno. Ma a quanto pare nei piani dell’azienda c’era anche qualcosa di diverso, scopriamolo insieme.

Ecco il prototipo di uno smartphone Xiaomi pieghevole con piega verso l’esterno che non ha mai visto la luce

Come detto la maggior parte degli smartphone pieghevoli, che siano a conchiglia o meno, hanno il display che si piega verso l’interno; l’esempio differente più conosciuto è probabilmente Huawei Mate X che si differenzia dalla massa per il suo fattore estetico.

Sembra che anche Xiaomi abbia valutato di commercializzare un dispositivo simile, stando infatti a quanto condiviso dal leker Kuba Wojciechowski su Twitter, sembra che nel 2019 l’azienda abbia realizzato il prototipo che potete vedere nelle immagini in galleria.

Come potete notare dalle immagini, nonostante la mancanza di alcune componenti, il design generale richiama alla mente il sopracitato modello di Huawei, complice anche la barra laterale che ospita le quattro fotocamere. Il dispositivo è equipaggiato con un processore Snapdragon 855, in linea dunque con il periodo di produzione del prototipo, e con un modem X50 5G.

Non è chiaro per quale motivo questo smartphone pieghevole non abbia mai visto la luce, difficile che sia stato solo un esercizio di stile, più probabilmente una volta realizzati i primi prototipi sono prevalse le preoccupazioni inerenti alla durabilità dello smartphone; un design di questi tipo infatti è potenzialmente più fragile, prestandosi in maniera maggiore a graffi e altri tipi di danni.

