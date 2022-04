Xiaomi ha recentemente depositato in Cina un nuovo brevetto che offre un’anteprima di come potrebbe essere uno dei suoi futuri smartphone.

ITHome ha individuato il brevetto del gigante tecnologico cinese il quale mette in evidenza uno smartphone Xiaomi atipico dotato di un display flessibile che può essere staccato dal corpo del dispositivo.

Xiaomi brevetta uno smartphone con display pieghevole e staccabile

Come spiegato nella documentazione allegata al brevetto, la scocca dello smartphone e il pannello dello schermo pieghevole possono essere separati l’uno dall’altro, inoltre il display flessibile avvolge e copre il corpo del dispositivo quando è fissato al telaio principale.

In altre parole, il display si apre completamente quando viene staccato dalla scocca dello smartphone, rimanendo ancora utilizzabile grazie alla trasmissione di dati wireless tra lo schermo flessibile e l’unità principale.

Questo implica che il display stesso sarà in grado di eseguire operazioni di base e che alloggerà anche una batteria separata dall’unità principale.

Al momento non sono presenti dettagli più precisi in merito a questo insolito smartphone, tuttavia Xiaomi deposita molti brevetti, quindi non è detto che l’azienda stia effettivamente lavorando su un prototipo del genere.

In copertina: Xiaomi Mi MIX FOLD

