Negli ultimi anni OnePlus ha lanciato varianti in edizione limitata dei suoi smartphone basati su un tema unico. Dopo l’edizione a tema Pac-Man di OnePlus Nord 2 lanciata l’anno scorso, l’azienda quest’anno ha rilasciato un’edizione limitata di OnePlus 10T a tema Genshin Impact.

Questa variante è esclusiva per il mercato cinese, ma ora i fan del popolare gioco di ruolo in tutto il mondo possono replicare lo stesso look sui loro smartphone Android grazie al lavoro svolto da XDA.

Ecco sfondi, suonerie, animazioni e altro a tema Genshin Impact di OnePlus 10T

L’edizione speciale a tema Genshin Impact di OnePlus 10T viene fornita con sfondi statici e live, un tema personalizzato, quattro nuovi suoni di notifica, un’animazione esclusiva per lo sblocco con le impronte digitali, un’animazione di avvio personalizzata e un paio di elementi a tema per l’AOD. Tutte queste risorse ora possono essere scaricate e applicate a qualsiasi dispositivo Android.

Gli sfondi statici hanno una risoluzione di 2400x1080p, quindi dovrebbero adattarsi bene su tutti i dispositivi con display FHD+ e lo sfondo animato è un file video MP4.

Per utilizzare questi sfondi o le suonerie non è necessario eseguire il root del dispositivo, ma non è possibile utilizzare le restanti risorse senza ottenere l’accesso root. Gli utenti di OnePlus 10T hanno anche la possibilità di convertire il proprio dispositivo nella versione Genshin Impact Edition, ma alcune funzionalità potrebbero non funzionare sulla variante globale.

Se vi interessa personalizzare il vostro smartphone a tema Genshin Impact potete scaricare tutte le risorse utilizzando il link sottostante.

Download delle risorse di OnePlus 10T Genshin Impact Edition

