Anno dopo anno, gli smartphone di punta di OnePlus hanno sempre avuto nelle prestazioni un punto di forza notevole, mentre non sempre si sono fatti amare per il design, ma la situazione potrebbe cambiare nel prossimo futuro con OnePlus 11: secondo le ultime indiscrezioni che lo chiamano in causa, lo smartphone potrebbe presentarsi come un perfetto connubio di questi due aspetti.

OnePlus 11: design e prestazioni saranno le priorità (rumor)

Facciamo subito una premessa per evitare di dare adito a fraintendimenti: il produttore cinese non ha ancora pubblicato alcun teaser ufficiale su OnePlus 11, pertanto anche oggi, al pari di qualche giorno addietro e delle settimane precedenti, siamo costretti a muoverci nel campo delle pure e semplici indiscrezioni.

Fino a questo momento, sappiamo che OnePlus 11 potrebbe essere portato al debutto ufficiale in Cina già entro la fine dell’anno e adesso è proprio dalla Cina, precisamente dalla piattaforma social e di microblogging Weibo, che arrivano delle nuove voci su questo nuovo modello. La fonte è ancora una volta il leaker Digital Chat Station, secondo il quale il produttore curerà soprattutto due aspetti di OnePlus 11: il design e le prestazioni.

Per quanto riguarda la parte estetica, si riferisce di un display con risoluzione 2K con bordi curvi e un foro nell’angolo in alto per la fotocamera anteriore. A questo proposito, proprio OnePlus 11 potrebbe essere l’ultimo modello del brand ad adottare questo tipo di posizionamento per la fotocamera frontale (dopodiché il foro dovrebbe passare al centro). In aggiunta a questo, la fonte riferisce altresì di un prototipo ingegneristico del dispositivo con un frame centrale in metallo e il corpo dello smartphone in ceramica.

Passando alle prestazioni, pochi dati dovrebbero essere sufficienti a dimostrare ancora una volta l’impegno di OnePlus su questo aspetto: alla Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 dovrebbero affiancarsi ben 16 GB di RAM (resta da capire se tutta fisica o in parte virtuale) e memorie interne UFS 4.0. Per quanto attiene alla Mobile Platform, la notizia non sorprende affatto: OnePlus non manca mai di proporre la migliore soluzione di casa Qualcomm sui propri modelli di riferimento e, del resto, proprio ieri, in sede di ufficializzazione della piattaforma Snapdragon 8 Gen 2, il nome del produttore cinese è apparso tra quelli dei produttori che l’adotteranno.

Probabili specifiche tecniche di OnePlus 11 (rumor)

Come si accennava nel paragrafo precedente, il produttore cinese non ha ancora dato il via alla diffusione di teaser ufficiali aventi per protagonista il nuovo OnePlus 11; in conseguenza di ciò, nessuno dei dettagli che sono stati oggetto di indiscrezioni fino a questo momento può essere considerato sicuro (al netto, a meno di clamorosi ribaltoni, della menzionata Mobile Platform).

In ogni caso, aspettando i primi dettagli ufficiali da OnePlus — che, al pari dei brand suoi connazionali, non manca mai di anticipare il lancio di un nuovo smartphone con una campagna promozionale che ne svela piano piano design e caratteristiche su Weibo (e non solo) —, il nuovo OnePlus 11 è chiacchierato già da mesi, pertanto è già possibile fare una sintesi delle sue probabili caratteristiche tecniche e in questo senso ci viene in soccorso un tweet appena pubblicato dal leaker Yogesh Brar, che elenca la scheda tecnica completa del dispositivo.

OnePlus 11 dovrebbe essere dotato di un display AMOLED con una diagonale di 6,7 pollici, un refresh rate a 120 Hz, risoluzione 2K, tecnologia LTPO e un sensore di impronte sotto allo schermo. Al citato Snapdragon 8 Gen 2 dovrebbero affiancarsi 8 o 12 GB di RAM (quindi parte della RAM vociferata in precedenza sarebbe virtuale) e 128 o 256 GB di memoria interna (UFS 4.0). Per il comparto fotografico, si parla di: una posteriore principale da 50 MP con sensore IMX890, una ultra-grandangolare da 48 MP e una telephoto con zoom ottico 2x da 32 MP; frontalmente dovrebbe esserci una singola fotocamera da 32 MP. Il tutto sarebbe ottimizzato da Hasselblad.

Quanto al software, OnePlus 11 arriverà sul mercato con Android 13 e la OxygenOS 13 (ColorOS 13 in Cina).

Infine, la batteria dovrebbe essere da 5.000 mAh con ricarica rapida cablata a 100 W e wireless a 50 W e sarebbe presente anche l’apprezzato Alert Slider.

Potrebbe interessarti anche: Recensione OnePlus 10T 5G