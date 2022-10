In Rete continuano a susseguirsi le indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di OnePlus 11, smartphone che dovrebbe essere lanciato nel primo trimestre del prossimo anno.

Un nuovo contributo nelle ultime ore è arrivato da Digital Chat Station, popolare leaker che su Weibo ha in gran parte confermato le indiscrezioni diffuse nei giorni scorsi.

La presunta scheda tecnica di OnePlus 11

Il device preso in considerazione da Digital Chat Station ha come numero modello la sigla “PHB110” e dovrebbe poter contare su un display LTPO da 6,7 pollici con angoli curvati, risoluzione 3.126 x 1.440 pixel (probabilmente con refresh rate a 120 Hz), un foro nell’angolo in alto a sisnistra per la fotocamera frontale e un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato.

Ad animare questo smartphone ci dovrebbe essere un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, che dovrebbe poter contare sul supporto fornito da una batteria a due celle da 5.000 mAh (2.500 mAh ciascuna), capace di ricaricarsi ad una velocità massima di 100 W.

Per quanto riguarda le memorie, OnePlus 11 dovrebbe offrire agli utenti la possibilità di scegliere tra varie versioni per RAM (8 GB, 12 GB e 16 GB) e storage (128 GB e 256 GB).

Passando al comparto fotografico, OnePlus 11 dovrebbe poter fare affidamento su una tripla fotocamera posteriore, con un sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 48 megapixel e da un teleobiettivo da 32 megapixel (con uno zoom fino a 20x).

Tra le altre caratteristiche del nuovo smartphone di OnePlus non dovrebbero mancare una cornice metallica con uno slider a tre livelli e, dal punto di vista software, l’interfaccia OxygenOS 13 basata su Android 12 (anche se ci si augura che possa arrivare sul mercato con Android 13 già a bordo).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da OnePlus per scoprire quando sarà lanciato questo smartphone, in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare e se arriverà subito anche nei mercati europei.

