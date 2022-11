Dormire bene la notte è importante non soltanto per risvegliarsi carichi al mattino ma anche per godere di una salute migliore e, per tale motivo, i team di Google e Fitbit hanno deciso di condividere ciò che è stato scoperto in un decennio di analisi di oltre 22 miliardi di ore di dati sul sonno e 1,87 milioni di registri del sonno.

L’obiettivo del colosso di Mountain View è riuscire ad aiutare gli utenti a migliorare la qualità del loro sonno e, a tal fine, ha deciso di portare il profilo del sonno di Fitbit Premium su Google Pixel Watch, in modo da poter avere più informazioni sul proprio stile di sonno e capire come le varie azioni quotidiane influiscano su di esso.

Anche Google Pixel Watch beneficia di Fitbit Premium

Da oggi i membri Premium possono accedere al proprio profilo del sonno nell’app Fitbit con Google Pixel Watch oltre che con i vari smartwatch Fitbit supportati (Charge 5, Inspire 3, Inspire 2, Luxe, Sense 2, Sense, Versa 4, Versa 3 e Versa 2) ed avere così tutta una serie di informazioni aggiuntive sul loro modo di riposare.

Attraverso vari aspetti analizzati, tale sistema determina quale tipo di “animale del sonno” rappresenti meglio l’utente per ciascun mese, consentendogli di valutare eventuali cambiamenti nelle sue abitudini che possano avere influito sulla qualità del suo riposo.

Google precisa che, da quando Sleep Profile è stato lanciato all’inizio di quest’anno, ha rilasciato 6,35 milioni di profili, svelando alcune tendenze interessanti: a suo dire, infatti, chi utilizza Sleep Profile ha più successo nel raggiungere l’intervallo ideale di “Tempo prima del sonno profondo”, sonno REM e sonno profondo.

Novità anche per l’integrazione con Google Maps

Sempre a proposito di Fitbit, i due smartwatch Sense 2 e Versa 4 si arricchiscono dell’integrazione con Google Maps, grazie alla quale gli utenti potranno visualizzare direttamente al polso le indicazioni passo-passo per raggiungere la destinazione desiderata.

I possessori di questi smartwatch, pertanto, potranno fare affidamento su Google Maps per avere dati affidabili e in tempo reale per gli spostamenti, il tutto con un elevato standard di sicurezza.

Per avviare Google Maps sarà necessario attivare il Bluetooth e aprire l’app Fitbit sullo smartphone, ove andrà avviata l’app Google Maps per inserire la destinazione e premere avvio: le indicazioni passo-passo inizieranno automaticamente sullo smartwatch. Molto comodo, non trovate?