Google Wallet è il nome della soluzione studiata dal colosso di Mountain View per mettere a disposizione degli utenti un servizio per i pagamenti e un portafoglio digitale.

Lanciato ufficialmente nel mese di maggio, Google Wallet è andato via via acquistando sempre più importanza nei progetti di Google e nelle scorse ore è stato annunciato l’ampliamento della disponibilità del servizio ad ulteriori 12 Paesi, arrivando così in tutto a 57.

Per l’occasione, il colosso di Mountain View ha deciso di suggerire, sia ai nuovi utenti che a coloro che hanno già avuto modo di provare il servizio, 4 dei punti di forza di Google Wallet.

Quattro modi per utilizzare Google Wallet

Una delle principali comodità offerte dal servizio è rappresentata dalla possibilità di effettuare pagamenti direttamente attraverso lo smartwatch: ciò è consentito dallo scorso mese a chi possiede Google Pixel Watch e ora anche agli utenti con Fitbit Sense 2 e Versa 4.

Google Wallet, sempre a dire del colosso di Mountain View, è molto comodo e sicuro da usare per pagare i biglietti dei trasporti pubblici (sono centinaia le città in tutto il Mondo in cui è possibile fare ciò) e di recente in Giappone è stato aggiunto il supporto al sistema PASMO sui dispositivi mobile.

Ma il servizio di Google può essere sfruttato anche per conservare i biglietti digitali per determinati eventi e a tal fine il colosso di Mountain View collabora con varie aziende per rendere l’esperienza ancora più piacevole.

Infine, Google Wallet può essere sfruttato anche per le carte d’imbarco in aeroporto e Google ha stretto apposite partnership con diverse compagnie aeree (tra cui AirAsia, Air France, China Air, Ryanair e United Airlines) per aiutare i viaggiatori a salvare le carte d’imbarco e accedere facilmente alle stesse.

Se non avete ancora provato questo servizio e siete curiosi di farlo, potete scaricare l’applicazione dal Google Play Store attravero il seguente badge: