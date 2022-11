WhatsApp per Android ha una novità per tutti e una solo per la Beta

Il team di sviluppo di WhatsApp è sempre al lavoro per migliorare il servizio sia nelle funzionalità più importanti che negli aspetti apparentemente secondari: l’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per Android rilasciato attraverso il Google Play Beta Program porta l’app alla versione 2.22.24.19 e permette di ricercare i sondaggi esistenti. Dall’altra parte, la nuova versione stabile dell’app avvia la distribuzione per tutti gli utenti della funzione che consente di inviare dei messaggi a se stessi tramite una chat dedicata avviabile direttamente dalla lista dei contatti.

WhatsApp Beta per Android 2.22.24.19: le novità dell’aggiornamento

Sono passate appena un paio di settimane da quando Mark Zuckerberg ha annunciato il roll out globale di alcune novità molto attese per WhatsApp, come le Community, le videochiamate di gruppo allargate a 32 persone e i sondaggi. Anche se queste nuove funzioni non sono ancora sfruttabili da tutti gli utenti, il team di sviluppo ha introdotto una nuova possibilità afferente ai sondaggi: un nuovo filtro di ricerca che permette di trovarli rapidamente.

Come potete vedere dallo screenshot riportato di seguito, esiste una maniera molto semplice per i beta tester di scoprire se il filtro di ricerca è già disponibile per il proprio account: espandere la barra di ricerca di WhatsApp e verificare se accanto al filtro Documenti compare o meno un’ultima voce etichettata Sondaggi. Ove presente, il filtro permette di restringere la ricerca ai soli sondaggi in entrata o in uscita.

Alcuni fortunati beta tester vedevano questa funzione già nei giorni scorsi, altri invece non l’hanno ancora ottenuta e dovranno pazientare ancora per qualche giorno.

WhatsApp stabile rilascia la funzione per chattare con se stessi

Il team di WhatsApp sta rapidamente allargando il roll out della funzione che permette di inviare dei messaggi a se stessi tramite una chat dedicata avviabile direttamente dalla lista dei contatti.

Se negli ultimi giorni ci avete seguiti, sapete bene che la funzionalità è arrivata su WhatsApp Beta per Android con l’aggiornamento 2.22.24.11 e che ieri, invece, vi abbiamo segnalato la sua distribuzione nell’app per iOS (dove, in effetti, si tratta di un ritorno). Tornando al robottino, pare che adesso il funzione risulti disponibile anche per alcuni utenti con la versione 2.22.23.77 dell’applicazione. Insomma, anche in ambito Android è partita la distribuzione graduale nel ramo stabile dell’app.

Per i curiosi, in precedenza l’unica via per avviare una conversazione con se stessi — così da sfruttare WhatsApp per salvare un appunto, inviarsi un link et similia — era rappresentata dallo strumento Clicca per chattare, che “permette di iniziare una conversazione con una persona anche se non hai salvato il suo numero di telefono nella tua rubrica”. Tale strumento presuppone la creazione di un link contenente il numero di telefono e consente anche di inviare dei messaggi precompilati; per maggiori dettagli potete visitare questa pagina. Con la novità in discorso, si può dire addio ai metodi macchinosi: è sufficiente aprire WhatsApp e toccare il tasto per la creazione di una nuova conversazione: nella schermata dedicata vedrete, in alto, le solite voci per creare un gruppo o aggiungere un contatto e, subito sotto, in cima alla lista dei contatti, il vostro numero di telefono (potrete aggiungerlo ai contatti così da vedere il vostro nome) reso riconoscibile da un “tu” tra parentesi e dalla dicitura “Inviati un messaggio” dove per gli altri contatti compaiono le Info. Tutti i messaggi inviati in tale conversazione sono disponibili anche sugli altri dispositivi collegati all’account e sono protetti dalla crittografia end-to-end.

Come aggiornare WhatsApp per Android e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità — dalle più piccole alle più importanti — e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Nel caso in cui, invece, siate desiderosi di provare in anteprima le novità proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma dedicato seguendo questo link). Se il programma beta è al completo, potete sempre procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). Per maggiori dettagli sui metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi ricordiamo che potete consultare il nostro articolo dedicato.