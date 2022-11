Gli acquisti pre natalizi sulla tecnologia sono ufficialmente entrati nel vivo, dopo alcune promozioni allettanti da parte di Amazon, MediaWorld e Unieuro ecco la risposta definitiva del noto Monclick che ha deciso di offre un triplo sconto su quasi tutto il proprio catalogo. In offerta infatti non ci sono solo smartphone ma anche TV, Console e non solo.

Ben 3 sconti più un potenziale quarto su Monclick

Il primo sconto è automatico a carrello e corrisponde all’11% sul prezzo mostrato nella pagina prodotto, questo vuol dire che se uno smartphone ad esempio è già in offerta verrà scontato ulteriormente.

Il secondo sconto è il coupon MON-DISCOUP5 che vi permette di abbattere il prezzo di un ulteriore 5%.

Il terzo sconto è un altro coupon MON-CODICERISP5 che vi permette di ridurre il prezzo di ancora un 5%.

Essendo che questi sconti vanno a sommarsi lo sconto complessivo minimo sarà di almeno il 26%, sempre che i prodotti, come detto, non abbiano già delle offerte in pagina. Piccolo consiglio: sui prodotti che non hanno offerte in pagina potete provare ad inserire un terzo coupon, magari siete fortunati e funziona: MON-FRIEND-BR.

I prodotti in offerta sono tantissimi, ecco qualche esempio:

Non vi resta che spulciare il catalogo alla ricerca dei prodotti di vostro maggior interesse sul sito Monclick.

In attesa delle vere offerte del Black Friday non vi resta che continuare a seguirci anche sul canale Telegram Prezzi.Tech per non perdervi le migliori offerte.