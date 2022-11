Poco più di un mese fa abbiamo avuto modo di dare uno sguardo approfondito alla nuova interfaccia proprietaria di OPPO, la ColorOS 13 basata su Android 13. Alcuni dispositivi hanno già ricevuto l’aggiornamento alla nuova versione, chi in versione beta e chi in versione stabile; per tutti gli altri il brand rilascia una roadmap per il mese di novembre con la sequenza temporale degli aggiornamenti.

La nuova interfaccia di OPPO basata su Android 13 in arrivo su diversi smartphone

Senza perderci in ulteriori chiacchiere, diamo un’occhiata alle tempistiche di rilascio della nuova ColorOS.

Versione beta ColorOS 13:

Dal 2 novembre 2022

OPPO Reno 6 Pro 5G (Cina)

Dall’8 novembre 2022

OPPO Reno 6Z 5G (Thailandia)

OPPO Reno 5 Pro 5G (Cina)

OPPO A95 5G (Cina)

Dal 9 novembre 2022

OPPO Reno 6 Pro 5G (Indonesia, Arabia Saudita)

OPPO Reno 5 Pro 5G (India, Arabia Saudita)

OPPO Reno 5 Pro (Pakistan)

OPPO F19 Pro+ (India)

OPPO Reno 8 Pro 5G (Cina)

Dal 18 novembre 2022

OPPO A74 5G (India, Indonesia)

Dal 29 novembre 2022

OPPO Find X2 Pro (Cina)

OPPO Find X2 Pro Lamborghini Edition (Cina)

OPPO Find X2 (Cina)

OPPO Find X2 League of Legends S10 Edizione Limitata (Cina)

OPPO Ace 2 (Cina)

OPPO Ace 2 Eva Edizione Limitata (Cina)

OPPO K10 Pro 5G (Cina)

Versione stabile ColorOS 13:

Dall’8 novembre 2022

OPPO Reno 8 Pro+ 5G (Cina)

OPPO Reno 8 Pro 5G (India, Vietnam)

Dall’11 novembre 2022

OPPO Find X3 Pro (Indonesia, Thailandia, Malesia)

Dal 18 novembre 2022

OPPO Reno 8 5G (India, Cina)

OPPO K10 5G (India)

OPPO A97 5G (Cina)

OPPO A77 5G (EAU)

OPPO A57 5G (Cina)

Dal 22 novembre 2022

OPPO Reno 7 (Indonesia)

OPPO F21 Pro (India)

Dal 24 novembre 2022

OPPO Find X5 Pro Dimensity Edition

Dal 24 novembre 2022

OPPO Reno 7Z 5G (Indonesia)

OPPO F21 Pro 5G (India)

OPPO K10 (India)

OPPO A76 (India)

OPPO A96 (India)

Non ci sono indicazioni precise al momento circa il rilascio delle suddette versioni anche nel Bel Paese, ma è solo questione di tempo, qualora foste possessori di uno degli smartphone interessati non vi resta che attendere di ricevere la notifica dell’aggiornamento OTA.

