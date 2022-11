Il produttore cinese HUAWEI ha scelto la cornice di Milano per presentare in Italia l’arrivo del nuovo top di gamma HUAWEI Mate 50 Pro, già presentato a livello globale un paio di mesi fa assieme agli altri membri della gamma.

Il punto di forza di questo smartphone, un vero e proprio top di gamma che (purtroppo) deve fare ancora una volta a meno del supporto alle reti 5G, è indubbiamente il comparto fotografico, che gli ha consentito di raggiungere la vetta della classifica dei top camera-phone del portale DxOMARK.

HUAWEI Mate 50 Pro: gran bell’hardware con un paio di rinunce

Come anticipato in apertura, la divisione italiana di HUAWEI ha annunciato l’arrivo nel Bel Paese del più recente top gamma della casa, ovvero HUAWEI Mate 50 Pro, uno smartphone realizzato con materiali di pregio (anteriore e posteriore in vetro, frame in metallo) e con un design molto curato, tra le simmetrie solite della serie Mate e il nuovo motivo in rilievo Clous de Paris che vuole renderlo ancora più elegante.

Al netto della mancanza del supporto alle reti 5G, lo smartphone è dotato di un hardware di prim’ordine, potendo contare sul SoC per eccellenza del 2022, ovvero lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm (seppur nella sua versione 4G), affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, ulteriormente espandibile tramite scheda di memoria Nano Memory Card.

HUAWEI Mate 50 Pro ha le sue armi migliori nel comparto fotografico. Nonostante la separazione con Leica, gli ingegneri dell’immagine di HUAWEI sono stati in grado di mettere a punto un comparto fotografico di prim’ordine, valutato in maniera eccelsa da DxOMARK. Posteriormente, troviamo un comparto fotografico triplo, composto da un sensore principale XMAGE da 50 megapixel con apertura variabile in 10 step (da f/1.4 a f/4.0) e stabilizzato otticamente, un sensore ultra-grandangolare da 13 megapixel e un teleobiettivo periscopico da 64 megapixel, stabilizzato otticamente e in grado di spingersi fino ai 3,5x di zoom ottico.

Anteriormente, all’interno di un notch abbastanza largo ma non troppo spesso, troviamo una fotocamera da 13 megapixel e il sensore ToF 3D, che consente allo smartphone di offrire lo sblocco facciale 3D; l’altro metodo di sblocco, è il classico lettore delle impronte digitali, posto sotto all’ampio display OLED da 6,74 pollici con risoluzione 2616 x 1212 pixel e frequenza di aggiornamento variabile a 120 Hz.

Per il resto, HUAWEI Mate 50 Pro può contare su un comparto connettività completissimo, su un buon numero di sensori, sulla certificazione IP68 e su una batteria da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida HUAWEI SuperCharge, tanto wireless quanto cablata. Ultima nota, il sistema operativo è la EMUI 13.0, priva dei servizi Google ma che può contare sui Huawei Mobile Services che sono sempre più completi e sulla nuova funzionalità SuperHub, che semplifica il trasferimento dati tra dispositivi.

A tal proposito, Steven Huang, General Manager di Huawei CBG Italia, ha voluto porre l’attenzione sull’integrazione raggiunta tra dispositivi e servizi:

“Con l’annuncio del nuovo Mate 50 Pro abbiamo l’occasione di pensare al percorso fatto fino ad ora nello sviluppo di una tecnologia che sia utile per la vita delle persone. Il risultato di cui siamo orgogliosi è poter confermare una continuità tra la proposta di nuovi prodotti e l’offerta di HMS che, grazie alla crescita di app e servizi di quest’ultimo anno, ha visto un aumento significativo di utenti a livello globale.”

Specifiche tecniche

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa di HUAWEI Mate 50 Pro.

Dimensioni: 162,1 x 75,5 x 8,5 mm

x x Peso: 209 grammi

Display: OLED da 6,74 pollici con risoluzione 2616 x 1212 pixel (428 ppi) Refresh rate a 120 Hz Frequenza di campionamento dei tocchi a 300 Hz Protezione HUAWEI Kunlun Glass

da con risoluzione x (428 ppi) SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G con GPU Adreno 730

con GPU Memoria RAM: 8 GB

Spazio di archiviazione 256 GB (espandibili tramite NM Card fino a 256 GB)

(espandibili tramite NM Card fino a 256 GB) Fotocamera posteriore tripla con tecnologia XMAGE Sensore principale da 50 MP (apertura variabile tra f/1.4 e f/4.0) con PDAF, AF Laser e OIS Sensore ultra-grandangolare da 13 MP (f/2.2) con angolo di visione a 120° Teleobiettivo periscopico da 64 MP (f/3.5) con OIS; zoom ottico 3,5x

con tecnologia XMAGE Fotocamera anteriore: sensore da 13 MP (f/2.4) accoppiato ad un sensore ToF 3D

(f/2.4) accoppiato ad un sensore Audio: stereo (doppio speaker), Huawei Histen

(doppio speaker), Metodi di sblocco: lettore delle impronte digitali (ottico, sotto al display), sblocco facciale 3D (grazie al sensore ToF 3D)

(ottico, sotto al display), (grazie al sensore ToF 3D) Sensori: accelerometro, giroscopio, sensore di Hall, bussola, barometro, sensore di luminosità, sensore di temperatura colore, sensore di prossimità, sensore laser, sensore a infrarossi, sensore gesture

Reti mobili: slot Dual SIM ibrido (o due nano-SIM o una nano-SIM e una NM Card), 4G /3G/2G

(o due nano-SIM o una nano-SIM e una NM Card), /3G/2G Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 , GPS , NFC , Porta IR , USB Type-C 3.1 Gen 1 (anche uscita video, DP 1.2)

(802.11 ax), , , , , (anche uscita video, DP 1.2) Certificazione: IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

(resistenza ad acqua e polvere) Batteria: 4460 mAh Ricarica rapida cablata HUAWEI SuperCharge a 66 W Ricarica rapida wireless HUAWEI SuperCharge a 50 W Ricarica wireless inversa a 5 W

Sistema operativo: EMUI 13.0

Galleria del prodotto

Prezzo e disponibilità italiana di HUAWEI Mate 50 Pro

Il nuovo HUAWEI Mate 50 Pro è disponibile al preordine in Italia da oggi, 9 novembre, su HUAWEI Store, al prezzo di listino di 1199,90 euro nell’unica configurazione di memoria disponibile (8+256 GB) e nella sola colorazione Black; prossimamente, lo smartphone arriverà anche nella colorazione Silver.

A coloro che decideranno di preordinare il HUAWEI Mate 50 Pro tra il 9 e il 17 novembre, il produttore cinese regalerà le cuffie true wireless con cancellazione attiva del rumore HUAWEI FreeBuds Pro 2 (dal valore commerciale di 199,90 euro), ben sei mesi di garanzia di protezione dello schermo e 200 GB di spazio di archiviazione su HUAWEI Cloud per 3 mesi.

Pre-ordine HUAWEI Mate 50 Pro sullo store ufficiale di Huawei

Va segnalato, inoltre, che fino al 30 novembre, scaricando l’app di Mediaset Infinity, gli utenti di HUAWEI AppGallery potranno usufruire di due mesi gratis del servizio Infinity+ e avranno la possibilità di vincere un voucher da 12 mesi di abbonamento al servizio (del valore di 79 euro).

