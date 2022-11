Il terzo trimestre del 2022 si chiude con un ottimo risultato per Xiaomi che incrementa il vantaggio rispetto alla diretta concorrenza confermandosi come il secondo produttore di smartphone in Italia ed in Europa. Si tratta di un risultato notevole per la casa cinese che, anche grazie ai brand Redmi e POCO, continua ad offrire una gamma di smartphone Android completa e articolata, con proposte interessanti in tutte le fasce di prezzo. Ecco i dati completi rivelati da Canalys.

Xiaomi è il secondo produttore di smartphone nel Q3 del 2022 in Italia e in Europa

Continua la crescita di Xiaomi, come conferma l’ultimo rapporto Canalys, infatti, l’azienda si è confermata il secondo produttore di smartphone per unità vendute sul mercato europeo. Un risultato analogo è arrivato anche in Italia. Per Xiaomi, infatti, si registra una quota di mercato del 26% in Italia con una crescita annuale delle vendite del +5%. Dati molto simili arrivano dall’intero mercato europeo. Stando al rapporto Canalys, infatti, Xiaomi ha un market share del 23% in Europa con un miglioramento delle vendite del +5% rispetto ai dati dello scorso anno.

Thomas Ma, General Manager di Xiaomi Italia, commenta: “In una situazione globale decisamente sfidante, verso cui il settore degli smartphone deve inevitabilmente adattarsi e reinventarsi, siamo orgogliosi di confermare ancora una volta la nostra presenza e la nostra crescita nel mercato italiano. In un 2022 che ha messo alla prova tutto il comparto, abbiamo rafforzato la nostra posizione di secondo player nel Paese, grazie al supporto dei nostri partner commerciali e alla fiducia dei consumatori.”

La top 5 dei produttori in Italia e in Europa: guida Samsung, in calo Apple

Oltre a Xiaomi, anche altri brand hanno chiuso in positivo il trimestre. È il caso di Samsung che si conferma al primo posto del mercato smartphone sia in Italia che in Europa. Per la casa coreana, infatti, si registra una quota di mercato del 34% in Italia, con una crescita annuale delle vendite del +13%. Bene anche in Europa dove il market share è del 29% anche se le vendite complessive sono in calo del -15%.

Da segnalare, invece, il crollo di Apple. La casa di Cupertino registra un market share del 13% in Italia, con una riduzione del -4% delle vendite. In Europa, invece, la quota di mercato di Apple è maggiore ma anche il calo è più significativo. Per la casa produttrice degli iPhone si registra un market share del 19% con un calo del -13% delle vendite rispetto ai dati raccolti nello stesso periodo dello scorso anno.

La Top 5 italiana si completa con OPPO, con un market share del 9% e un calo del -30% rispetto allo scorso anno, e con la sorprendente TCL che si porta al 6% di market share con un incremento del +93% rispetto ai dati dello scorso anno. Sul mercato europeo, invece, la Top 5 si completa con Realme, quarta con un 6% di market share e una crescita del +77%, e con Transsion che ha un market share del 5% con un incremento del +1297% rispetto ai dati dello scorso anno.