Samsung aggiunge una nuova app all’interno di Good Lock: si chiama Dropship ed è un nuovo servizio utile per il trasferimento di file rapido tra smartphone Galaxy e qualsiasi altro telefono (iPhone inclusi). Vediamo più da vicino di cosa si tratta, come funziona e chi può installarlo.

Samsung lancia Dropship, una nuova app Good Lock per trasferire file

Dopo Camera Assistant, Samsung lancia una nuova utile applicazione che fa parte dei moduli Good Lock: si tratta di Dropship, un’app che consente di trasferire rapidamente file (anche piuttosto pesanti) tra smartphone e persino tablet, che si tratti di prodotti del robottino o con iOS e iPadOS. La velocità non è la stessa garantita da Nearby Share e Quick Share, che sfruttano allo stesso tempo Wi-Fi e Bluetooth, ma l’app risulta comunque molto utile per spostare file.

Annunciata sulla community ufficiale per gli utenti sud-coreani (per ora), Dropship può essere al momento installata solo sui dispositivi che utilizzano la One UI 5 basata su Android 13 (per ora sulla serie Samsung Galaxy S22, dunque): come abbiamo visto grazie alla tabella di marcia dell’aggiornamento, dovrebbe dunque essere presto disponibile su diversi device del produttore. Una volta installata l’app, è possibile selezionare il file da condividere e creare un link e un codice QR, impostando eventualmente un periodo di validità. Per il trasferimento di file c’è un limite di 5 GB al giorno, e l’account Samsung serve solo a chi invia (non serve obbligatoriamente al ricevente).

Insomma, per ora non è semplice riuscire a mettere le mani su Dropship, vista la limitata disponibilità, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane la compatibilità si allargherà. Quando sarà scaricabile anche in Italia la installerete sul vostro smartphone o tablet Samsung Galaxy?

