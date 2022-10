Il prossimo mese Xiaomi presenterà l’attesissima serie Xiaomi 13 e nelle scorse ore il modello più interessante, ossia la variante Pro, è stato il protagonista di un’anticipazione relativa a quelle che dovrebbero essere le sue principali caratteristiche tecniche.

In particolare, è stato Yogesh Brar a svelare su Twitter i punti di forza del nuovo top di gamma del colosso cinese, tra i quali vi dovrebbe essere un comparto fotografico realizzato in collaborazione con Leica.

Le probabili principali caratteristiche di Xiaomi 13 Pro

A dire del popolare leaker, Xiaomi 13 Pro dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (ossia la CPU più potente del mercato mobile) e vantare un display Samsung E6 LTPO da 6,7 pollici con risoluzione 2K.

Passando al comparto memorie, gli utenti dovrebbero avere la possibilità di scegliere tra 8 GB e 12 GB di RAM e tra tre versioni per la memoria di archiviazione (128 GB, 256 GB e 512 GB).

Per quanto riguarda il settore imaging, Xiaomi avrebbe deciso di puntare su una singola fotocamera frontale da 32 megapixel e su una tripla fotocamera posteriore con sensore primario Sony IMX989 da 50 megapixel (da 1″), accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 50 megapixel e da un teleobiettivo da 50 megapixel e importante dovrebbe essere il contributo fornito da Leica in termini di ottimizzazione delle immagini.

Tra le altre caratteristiche di Xiaomi 13 Pro dovremmo trovare una batteria da 4.800 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 120 W) e i chip proprietari Surge C2 e Surge P2.

Dal punto di vista software, infine, il nuovo smartphone di Xiaomi dovrebbe arrivare sul mercato con a bordo l’interfaccia MIUI 14, basata su Android 13.

Ricordiamo che la serie Xiaomi 13, la cui presentazione ufficiale è in programma per novembre, dovrebbe fare il suo esordio in Cina mentre nei mercati internazionali dovrebbe arrivare in un secondo momento, probabilmente all’inizio del prossimo anno. Staremo a vedere.

