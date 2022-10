Il team di sviluppatori di Google è impegnato in un lavoro di miglioramento costante delle varie applicazioni del colosso di Mountain View e tra le novità delle ultime ore vi sono quelle che riguardano Benessere Digitale e Google One.

Una piccola novità per il widget di Benessere Digitale

Dagli sviluppatori di Google arriva una piccola ma comoda novità che riguarda il widget di Benessere Digitale: ci riferiamo a un pulsante dedicato all’aggiornamento delle informazioni mostrate.

Grazie a questo piccolo pulsante, posizionato nell’angolo in alto a destra, gli utenti avranno la possibilità di aggiornare le informazioni visualizzate nel widget nel caso in cui dovesse essere necessario farlo.

Resta da capire quale sia il motivo per cui Google preferisca sfruttare un pulsante di questo tipo invece di prevedere un aggiornamento automatico del widget (l’unica ragione che ci viene in mente è quella di un risparmio energetico).

Potete scaricare Benessere Digitale per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Google One aggiorna la sua interfaccia

Arriva un nuovo aggiornamento dell’interfaccia dell’applicazione Google One per Android che riguarda la schermata principale, che si arricchisce di un’immagine e di un saluto che include la parte della giornata (per esempio, Buon pomeriggio).

Subito dopo viene mostrato un messaggio che consiglia alcune delle principali funzionalità del servizio, come la possibilità di eseguire il backup del telefono, gestire lo spazio di archiviazione dell’account e scoprire i vantaggi per i membri.

A seguire gli utenti visualizzeranno una griglia 2 x 2 con schede dedicate alle varie funzioni di Google One, come lo spazio occupato, i backup effettuati, la possibilità di liberare spazio e la feature VPN.

Questa griglia è seguita da un carosello che descrive in dettaglio delle funzioni di modifica aggiuntive di Google Foto, Chiamate Premium Meet e nuovamente il servizio VPN mentre gli ultimi due elementi sono una scheda per la condivisione con i membri della famiglia e una scheda dedicata all’abbonamento sottoscritto.

Al momento questa nuova interfaccia non è stata rilasciata a livello globale e probabilmente sarà implementata per tutti nel giro di qualche settimana.

Potete scaricare l’ultima versione disponibile di Google One per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge: