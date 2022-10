Di tanto in tanto il team di sviluppatori di Google Chrome decide di terminare il supporto per le versioni meno recenti dei vari sistemi operativi desktop e mobile.

Nei giorni scorsi, ad esempio, il colosso di Mountain View ha annunciato che il prossimo anno terminerà il supporto ufficiale a Windows 7 e Windows 8.1 ma nei progetti degli sviluppatori di Google Chrome vi è anche quello di mandare in pensione una vecchia versione dell’OS mobile di Google: stiamo parlando di Android 6 Marshmallow.

Google Chrome taglia il supporto ad Android 6 Marshmallow

Ebbene sì, la versione 106 di Google Chrome dovrebbe essere stata l’ultima disponibile per i dispositivi ancora basati su Android 6 Marshmallow.

E una conferma arriva dalla versione 107 del popolare browser del colosso di Mountain View, che richiede come minimo Android 7 Nougat, non essendo disponibili delle varianti per le precedenti release del sistema operativo mobile di Google.

In sostanza, chi possiede un dispositivo ancora basato su Android 6 Marshmallow non potrà fare affidamento su nuove versioni di Google Chrome e ciò significa anche che non riceverà gli aggiornamenti di sicurezza, con i conseguenti inevitabili rischi nel caso in cui deciderà di continuare a usare il browser per navigare sul Web.

La decisione di Google di interrompere il supporto ad Android 6 Marshmallow, ad ogni modo, non può essere di certo considerata un fulmine a ciel sereno: c’è da tenere presente, infatti, che stiamo parlando di un sistema operativo lanciato sette anni fa, ossia un lasso di tempo davvero molto lungo se si considera che ci muoviamo nel mondo della tecnologia.

A chi ancora possiede un device basato su Android 6 Marshmallow non resta altro da fare che affidarsi ad altri browser e, se possibile, valutare l’acquisto di un nuovo dispositivo più recente e supportato e, pertanto, anche più sicuro.

